BASF-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur BASF-Aktie veröffentlicht.
Im Juni 2026 haben 5 Experten die BASF-Aktie analysiert.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von BASF mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 53,60 EUR beziffert, während der aktuelle BASF-Kurs an der Börse XETRA bei 46,78 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 EUR
|-5,94
|30.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|49,00 EUR
|4,75
|25.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|23.06.2026
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|28,26
|18.06.2026
|UBS AG
|52,00 EUR
|11,16
|09.06.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|63,00 EUR
|34,67
|08.06.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: BASF SE
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG