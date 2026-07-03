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Analysten-Prognosen

BASF-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

BASF-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur BASF-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
47.86 EUR 0.02 EUR 0.05 %
Charts | News | Analysen
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Im Juni 2026 haben 5 Experten die BASF-Aktie analysiert.

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2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von BASF mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 53,60 EUR beziffert, während der aktuelle BASF-Kurs an der Börse XETRA bei 46,78 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.44,00 EUR-5,9430.06.2026
Jefferies & Company Inc.49,00 EUR4,7525.06.2026
JP Morgan Chase & Co.--23.06.2026
Deutsche Bank AG60,00 EUR28,2618.06.2026
UBS AG52,00 EUR11,1609.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.63,00 EUR34,6708.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF SE

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
02.07.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.06.26 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
25.06.26 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
23.06.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 BASF Buy Deutsche Bank AG