BASF-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Analysten-Prognosen

02.07.26 11:21 Uhr

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur BASF-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel

Im Juni 2026 haben 5 Experten die BASF-Aktie analysiert.

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2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von BASF mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 53,60 EUR beziffert, während der aktuelle BASF-Kurs an der Börse XETRA bei 46,78 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 44,00 EUR -5,94 30.06.2026 Jefferies & Company Inc. 49,00 EUR 4,75 25.06.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 23.06.2026 Deutsche Bank AG 60,00 EUR 28,26 18.06.2026 UBS AG 52,00 EUR 11,16 09.06.2026 Goldman Sachs Group Inc. 63,00 EUR 34,67 08.06.2026

Redaktion finanzen.net