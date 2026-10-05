September 2026: Die Expertenmeinungen zur NVIDIA-Aktie
Analysten haben im abgelaufenen Monat die NVIDIA-Aktie unter die Lupe genommen.
Werte in diesem Artikel
Die NVIDIA-Aktie wurde im September 2026 von 7 Experten analysiert.
7 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 368,57 USD, was einem erwarteten Anstieg von 140,19 USD zum aktuellen NAS-Stand der NVIDIA-Aktie von 228,38 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|400,00 USD
|75,15
|21.09.2026
|Bernstein Research
|400,00 USD
|75,15
|14.09.2026
|Bernstein Research
|400,00 USD
|75,15
|14.09.2026
Redaktion finanzen.net
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