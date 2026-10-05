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Analysten-Prognosen

September 2026: Die Expertenmeinungen zur NVIDIA-Aktie

September 2026: Die Expertenmeinungen zur NVIDIA-Aktie

Analysten haben im abgelaufenen Monat die NVIDIA-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
211.90 EUR -0.50 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen

Die NVIDIA-Aktie wurde im September 2026 von 7 Experten analysiert.

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7 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 368,57 USD, was einem erwarteten Anstieg von 140,19 USD zum aktuellen NAS-Stand der NVIDIA-Aktie von 228,38 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research400,00 USD75,1521.09.2026
Bernstein Research400,00 USD75,1514.09.2026
Bernstein Research400,00 USD75,1514.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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