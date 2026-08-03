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Analysten-Prognosen

So stuften die Analysten die SAP-Aktie im vergangenen Monat ein

So stuften die Analysten die SAP-Aktie im vergangenen Monat ein

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur SAP SE-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
165.02 EUR 5.82 EUR 3.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Einschätzung der SAP SE-Aktie veröffentlicht.

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7 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 188,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von SAP SE auf 157,68 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.210,00 EUR33,1828.07.2026
JP Morgan Chase & Co.175,00 EUR10,9827.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.215,00 EUR36,3527.07.2026
UBS AG164,00 EUR4,0127.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)205,00 EUR30,0127.07.2026
DZ BANK--24.07.2026
Deutsche Bank AG200,00 EUR26,8424.07.2026
Jefferies & Company Inc.210,00 EUR33,1824.07.2026
JP Morgan Chase & Co.175,00 EUR10,9824.07.2026
JP Morgan Chase & Co.175,00 EUR10,9820.07.2026
UBS AG164,00 EUR4,0113.07.2026
JP Morgan Chase & Co.175,00 EUR10,9802.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.07.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP SE Buy UBS AG
27.07.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)