So stuften die Analysten die SAP-Aktie im vergangenen Monat ein
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur SAP SE-Aktie veröffentlicht.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Einschätzung der SAP SE-Aktie veröffentlicht.
7 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 188,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von SAP SE auf 157,68 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|210,00 EUR
|33,18
|28.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|175,00 EUR
|10,98
|27.07.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|215,00 EUR
|36,35
|27.07.2026
|UBS AG
|164,00 EUR
|4,01
|27.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|205,00 EUR
|30,01
|27.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.07.2026
|Deutsche Bank AG
|200,00 EUR
|26,84
|24.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|210,00 EUR
|33,18
|24.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|175,00 EUR
|10,98
|24.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|175,00 EUR
|10,98
|20.07.2026
|UBS AG
|164,00 EUR
|4,01
|13.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|175,00 EUR
|10,98
|02.07.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.26
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP SE Buy
|UBS AG
|27.07.26
|SAP SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)