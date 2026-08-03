So stuften die Analysten die SAP-Aktie im vergangenen Monat ein

Analysten-Prognosen

03.08.26 10:42 Uhr

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur SAP SE-Aktie veröffentlicht.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 188,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von SAP SE auf 157,68 EUR beläuft.

7 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Einschätzung der SAP SE -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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