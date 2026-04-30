DAX24.292 +1,4%Est505.882 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6400 -0,3%Nas25.114 +0,9%Bitcoin66.714 +0,1%Euro1,1720 ±0,0%Öl108,2 -5,2%Gold4.613 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Apple 865985 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Intel 855681 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Atlassian A3DUN5 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Vermögensaufbau für Minderjährige: So holen Eltern das Maximum aus Steuern und Automatisierung heraus Vermögensaufbau für Minderjährige: So holen Eltern das Maximum aus Steuern und Automatisierung heraus
Letzte Chance für deine Gratisprämie: finanzen.net ZERO verlängert Neukundenaktion für wenige Tage Letzte Chance für deine Gratisprämie: finanzen.net ZERO verlängert Neukundenaktion für wenige Tage
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analysten-Prognosen

Wie Experten die Deutsche Telekom-Aktie im April einstuften

02.05.26 12:43 Uhr
Wie Experten die Deutsche Telekom-Aktie im April einstuften | finanzen.net

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Deutsche Telekom-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,58 EUR 0,24 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie wurde im April 2026 von 11 Analysten analysiert.

11 Experten raten die Deutsche Telekom-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 39,79 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 12,22 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Telekom-Aktie von 27,57 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG42,00 EUR52,3429.04.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR45,0929.04.2026
UBS AG36,20 EUR31,3024.04.2026
Barclays Capital39,50 EUR43,2724.04.2026
Barclays Capital39,50 EUR43,2722.04.2026
Bernstein Research37,00 EUR34,2022.04.2026
Deutsche Bank AG42,00 EUR52,3422.04.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR45,0922.04.2026
Barclays Capital39,50 EUR43,2716.04.2026
Deutsche Bank AG42,00 EUR52,3414.04.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR45,0913.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
29.04.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
24.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
22.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
24.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
22.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen