Wie Experten die Deutsche Telekom-Aktie im April einstuften

Analysten-Prognosen

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Deutsche Telekom-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie wurde im April 2026 von 11 Analysten analysiert.

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11 Experten raten die Deutsche Telekom-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 39,79 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 12,22 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Telekom-Aktie von 27,57 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 42,00 EUR 52,34 29.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 40,00 EUR 45,09 29.04.2026 UBS AG 36,20 EUR 31,30 24.04.2026 Barclays Capital 39,50 EUR 43,27 24.04.2026 Barclays Capital 39,50 EUR 43,27 22.04.2026 Bernstein Research 37,00 EUR 34,20 22.04.2026 Deutsche Bank AG 42,00 EUR 52,34 22.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 40,00 EUR 45,09 22.04.2026 Barclays Capital 39,50 EUR 43,27 16.04.2026 Deutsche Bank AG 42,00 EUR 52,34 14.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 40,00 EUR 45,09 13.04.2026

Redaktion finanzen.net