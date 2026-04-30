Wie Experten die Deutsche Telekom-Aktie im April einstuften
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Deutsche Telekom-Aktie im abgelaufenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Die Deutsche Telekom-Aktie wurde im April 2026 von 11 Analysten analysiert.
11 Experten raten die Deutsche Telekom-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 39,79 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 12,22 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Telekom-Aktie von 27,57 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|42,00 EUR
|52,34
|29.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 EUR
|45,09
|29.04.2026
|UBS AG
|36,20 EUR
|31,30
|24.04.2026
|Barclays Capital
|39,50 EUR
|43,27
|24.04.2026
|Barclays Capital
|39,50 EUR
|43,27
|22.04.2026
|Bernstein Research
|37,00 EUR
|34,20
|22.04.2026
|Deutsche Bank AG
|42,00 EUR
|52,34
|22.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 EUR
|45,09
|22.04.2026
|Barclays Capital
|39,50 EUR
|43,27
|16.04.2026
|Deutsche Bank AG
|42,00 EUR
|52,34
|14.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 EUR
|45,09
|13.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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