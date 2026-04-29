Analysten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial
Werte in diesem Artikel
AIR France-KLM Experten haben ihre Einschätzung der AIR France-KLM-Aktie veröffentlicht.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von AIR France-KLM mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 11,81 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von AIR France-KLM auf 8,726 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|10,00 EUR
|14,60
|30.04.2026
|RBC Capital Markets
|10,50 EUR
|20,33
|30.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|15,00 EUR
|71,90
|30.04.2026
|Bernstein Research
|10,20 EUR
|16,89
|30.04.2026
|Bernstein Research
|10,20 EUR
|16,89
|27.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|22.04.2026
|Bernstein Research
|10,20 EUR
|16,89
|21.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|17.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|15,00 EUR
|71,90
|15.04.2026
|Barclays Capital
|9,85 EUR
|12,88
|13.04.2026
|Bernstein Research
|10,20 EUR
|16,89
|13.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 EUR
|94,82
|07.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent