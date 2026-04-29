Analysten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial

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AIR France-KLM Experten haben ihre Einschätzung der AIR France-KLM-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von AIR France-KLM mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 11,81 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von AIR France-KLM auf 8,726 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 10,00 EUR 14,60 30.04.2026 RBC Capital Markets 10,50 EUR 20,33 30.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 15,00 EUR 71,90 30.04.2026 Bernstein Research 10,20 EUR 16,89 30.04.2026 Bernstein Research 10,20 EUR 16,89 27.04.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 22.04.2026 Bernstein Research 10,20 EUR 16,89 21.04.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 17.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 15,00 EUR 71,90 15.04.2026 Barclays Capital 9,85 EUR 12,88 13.04.2026 Bernstein Research 10,20 EUR 16,89 13.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 EUR 94,82 07.04.2026

Redaktion finanzen.net