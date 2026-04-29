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Analysten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIR France-KLM
8,87 EUR 0,04 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AIR France-KLM Experten haben ihre Einschätzung der AIR France-KLM-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von AIR France-KLM mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 11,81 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von AIR France-KLM auf 8,726 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG10,00 EUR14,6030.04.2026
RBC Capital Markets10,50 EUR20,3330.04.2026
JP Morgan Chase & Co.15,00 EUR71,9030.04.2026
Bernstein Research10,20 EUR16,8930.04.2026
Bernstein Research10,20 EUR16,8927.04.2026
JP Morgan Chase & Co.--22.04.2026
Bernstein Research10,20 EUR16,8921.04.2026
JP Morgan Chase & Co.--17.04.2026
JP Morgan Chase & Co.15,00 EUR71,9015.04.2026
Barclays Capital9,85 EUR12,8813.04.2026
Bernstein Research10,20 EUR16,8913.04.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 EUR94,8207.04.2026

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
13:51AIR France-KLM NeutralUBS AG
13:46AIR France-KLM Sector PerformRBC Capital Markets
12:26AIR France-KLM OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:21AIR France-KLM Market-PerformBernstein Research
27.04.2026AIR France-KLM Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12:26AIR France-KLM OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026AIR France-KLM OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.04.2026AIR France-KLM OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026AIR France-KLM OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026AIR France-KLM OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:51AIR France-KLM NeutralUBS AG
13:46AIR France-KLM Sector PerformRBC Capital Markets
10:21AIR France-KLM Market-PerformBernstein Research
27.04.2026AIR France-KLM Market-PerformBernstein Research
21.04.2026AIR France-KLM Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.02.2026AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
19.02.2026AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
14.01.2026AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
02.07.2025AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
01.05.2025AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital

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