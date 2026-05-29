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Analysten sehen bei Akzo Nobel-Aktie Potenzial

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Akzo Nobel N.V.
65,58 EUR 2,86 EUR 4,56%
Charts|News|Analysen
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Im vergangenen Mai haben 3 Experten die Aktie von Akzo Nobel wie folgt eingeschätzt.

3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 54,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 11,74 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Akzo Nobel-Aktie von 65,74 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG65,00 EUR-1,1328.05.2026
Barclays Capital47,00 EUR-28,5127.05.2026
Jefferies & Company Inc.50,00 EUR-23,9420.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

DatumRatingAnalyst
28.05.2026Akzo Nobel NeutralUBS AG
27.05.2026Akzo Nobel Equal WeightBarclays Capital
20.05.2026Akzo Nobel HoldJefferies & Company Inc.
24.04.2026Akzo Nobel NeutralGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2026Akzo Nobel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.04.2026Akzo Nobel BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.04.2026Akzo Nobel BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.2026Akzo Nobel BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.2026Akzo Nobel BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2026Akzo Nobel BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Akzo Nobel NeutralUBS AG
27.05.2026Akzo Nobel Equal WeightBarclays Capital
20.05.2026Akzo Nobel HoldJefferies & Company Inc.
24.04.2026Akzo Nobel NeutralGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2026Akzo Nobel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.12.2018Akzo Nobel ReduceKepler Cheuvreux
13.12.2018Akzo Nobel ReduceHSBC
27.03.2018Akzo Nobel ReduceKepler Cheuvreux
30.03.2017Akzo Nobel SellBaader Bank
10.07.2014Akzo Nobel SellUBS AG

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