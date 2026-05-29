Analysten sehen bei Akzo Nobel-Aktie Potenzial

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Im vergangenen Mai haben 3 Experten die Aktie von Akzo Nobel wie folgt eingeschätzt.

3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 54,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 11,74 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Akzo Nobel-Aktie von 65,74 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 65,00 EUR -1,13 28.05.2026 Barclays Capital 47,00 EUR -28,51 27.05.2026 Jefferies & Company Inc. 50,00 EUR -23,94 20.05.2026

Redaktion finanzen.net