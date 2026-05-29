Analysten sehen bei Akzo Nobel-Aktie Potenzial
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Im vergangenen Mai haben 3 Experten die Aktie von Akzo Nobel wie folgt eingeschätzt.
3 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 54,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 11,74 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Akzo Nobel-Aktie von 65,74 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|65,00 EUR
|-1,13
|28.05.2026
|Barclays Capital
|47,00 EUR
|-28,51
|27.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|50,00 EUR
|-23,94
|20.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent