Analysten sehen bei Amazon-Aktie Potenzial
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Amazon-Aktie überprüft.
Werte in diesem Artikel
Im Mai 2026 haben 14 Experten die Amazon-Aktie analysiert.
14 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 322,07 USD, was einem Anstieg von 51,43 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Amazon-Aktie von 270,64 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|333,00 USD
|23,04
|27.05.2026
|DZ BANK
|320,00 USD
|18,24
|04.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|320,00 USD
|18,24
|04.05.2026
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Amazon News
Bildquellen: pianodiaphragm / Shutterstock.com