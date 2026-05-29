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Analysen des Monats

Analysten sehen bei Amazon-Aktie Potenzial

31.05.26 22:30 Uhr
Analysten sehen bei Amazon-Aktie Potenzial | finanzen.net

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Amazon-Aktie überprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
232,70 EUR -2,50 EUR -1,06%
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Im Mai 2026 haben 14 Experten die Amazon-Aktie analysiert.

14 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 322,07 USD, was einem Anstieg von 51,43 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Amazon-Aktie von 270,64 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG333,00 USD23,0427.05.2026
DZ BANK320,00 USD18,2404.05.2026
Jefferies & Company Inc.320,00 USD18,2404.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: pianodiaphragm / Shutterstock.com

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Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
27.05.2026Amazon BuyUBS AG
04.05.2026Amazon KaufenDZ BANK
04.05.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
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27.05.2026Amazon BuyUBS AG
04.05.2026Amazon KaufenDZ BANK
04.05.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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