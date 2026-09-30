Analysten sehen bei ArcelorMittal-Aktie Potenzial

30.09.26 18:00 Uhr

Im Durchschnitt sehen die Analysten für ArcelorMittal ein Kursziel von 71,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 11,18 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 59,82 EUR.

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu ArcelorMittal veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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