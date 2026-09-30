Analysten sehen bei ArcelorMittal-Aktie Potenzial
Werte in diesem Artikel
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu ArcelorMittal veröffentlicht.
2 Experten stufen die ArcelorMittal-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für ArcelorMittal ein Kursziel von 71,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 11,18 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 59,82 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|71,00 EUR
|18,69
|23.09.2026
|Deutsche Bank AG
|71,00 EUR
|18,69
|04.09.2026
Redaktion finanzen.net
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