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Analysten sehen bei ArcelorMittal-Aktie Potenzial

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
59.78 EUR -0.20 EUR -0.33 %
Charts | News | Analysen

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu ArcelorMittal veröffentlicht.

2 Experten stufen die ArcelorMittal-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für ArcelorMittal ein Kursziel von 71,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 11,18 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 59,82 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.71,00 EUR18,6923.09.2026
Deutsche Bank AG71,00 EUR18,6904.09.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ArcelorMittal nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.09.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
20.08.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG

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