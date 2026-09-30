Analysten sehen bei AUTO1-Aktie Potenzial
Im September 2026 haben 3 Experten die AUTO1-Aktie analysiert.
3 Experten empfehlen die AUTO1-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 37,00 EUR, was einem Anstieg von 19,34 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der AUTO1-Aktie von 17,66 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|28.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|10.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|37,00 EUR
|109,51
|09.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|37,00 EUR
|109,51
|03.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|37,00 EUR
|109,51
|03.09.2026
Redaktion finanzen.net
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