DAX 25.199 -0,8%ESt50 6.269 -0,8%MSCI World 4.909 -0,3%Top 10 Crypto 11,10 -2,2%Nas 27.017 +0,8%Bitcoin 73.872 +0,1%Euro 1,1330 -0,1%Öl 103,5 +0,9%Gold 4.155 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Analysten sehen bei AUTO1-Aktie Potenzial

Im September 2026 haben 3 Experten die AUTO1-Aktie analysiert.

3 Experten empfehlen die AUTO1-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 37,00 EUR, was einem Anstieg von 19,34 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der AUTO1-Aktie von 17,66 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.--28.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--10.09.2026
JP Morgan Chase & Co.37,00 EUR109,5109.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.37,00 EUR109,5103.09.2026
JP Morgan Chase & Co.37,00 EUR109,5103.09.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle AUTO1 Aktie News

Werbung

AUTO1 Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.