Experten-Einschätzungen

Analysten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial

31.05.26 22:30 Uhr

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Boeing-Aktie veröffentlicht.

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9 Analysten gaben ihre Einschätzung der Boeing-Aktie preis. 9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf. Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 287,78 USD für die Boeing-Aktie, was einem Anstieg von 56,63 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 231,15 USD gleichkommt. Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 27,62 26.05.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 27,62 25.05.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 27,62 18.05.2026 RBC Capital Markets 275,00 USD 18,97 12.05.2026 UBS AG 285,00 USD 23,30 12.05.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 27,62 11.05.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 27,62 04.05.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 27,62 04.05.2026 Redaktion finanzen.net

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