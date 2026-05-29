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Experten-Einschätzungen

Analysten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial

31.05.26 22:30 Uhr
Analysten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial | finanzen.net

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Boeing-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
198,80 EUR 2,30 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
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9 Analysten gaben ihre Einschätzung der Boeing-Aktie preis.

9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 287,78 USD für die Boeing-Aktie, was einem Anstieg von 56,63 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 231,15 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.295,00 USD27,6226.05.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD27,6225.05.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD27,6218.05.2026
RBC Capital Markets275,00 USD18,9712.05.2026
UBS AG285,00 USD23,3012.05.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD27,6211.05.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD27,6204.05.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD27,6204.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
26.05.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
25.05.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
18.05.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
12.05.2026Boeing BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.05.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
25.05.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
18.05.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
12.05.2026Boeing BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

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