Analysten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Boeing-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen Juni haben 6 Experten die Aktie von Boeing wie folgt eingeschätzt.
6 Experten sehen das Papier als Kauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 291,67 USD für die Boeing-Aktie, was einem Anstieg von 75,20 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 216,47 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|36,28
|29.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|36,28
|15.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|36,28
|12.06.2026
|RBC Capital Markets
|275,00 USD
|27,04
|09.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|36,28
|08.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|36,28
|05.06.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com