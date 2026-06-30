Analysten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial

Analysten-Einschätzungen

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Boeing-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel

Im vergangenen Juni haben 6 Experten die Aktie von Boeing wie folgt eingeschätzt.

6 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 291,67 USD für die Boeing-Aktie, was einem Anstieg von 75,20 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 216,47 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 36,28 29.06.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 36,28 15.06.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 36,28 12.06.2026 RBC Capital Markets 275,00 USD 27,04 09.06.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 36,28 08.06.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 36,28 05.06.2026

Redaktion finanzen.net