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Analysten-Einschätzungen

Analysten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial

30.06.26 22:30 Uhr
Analysten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial | finanzen.net

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Boeing-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
190,28 EUR 0,42 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen Juni haben 6 Experten die Aktie von Boeing wie folgt eingeschätzt.

6 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 291,67 USD für die Boeing-Aktie, was einem Anstieg von 75,20 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 216,47 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.295,00 USD36,2829.06.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD36,2815.06.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD36,2812.06.2026
RBC Capital Markets275,00 USD27,0409.06.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD36,2808.06.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD36,2805.06.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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DatumMeistgelesen

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
29.06.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
15.06.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
12.06.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
09.06.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
08.06.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
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29.06.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
15.06.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
12.06.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
09.06.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
08.06.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

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