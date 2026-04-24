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Analysten sehen bei Diageo-Aktie Potenzial

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
16,58 EUR -0,37 EUR -2,15%
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Aktie kaufen

Im April 2026 haben 11 Experten die Diageo-Aktie analysiert.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 20,06 GBP für die Diageo-Aktie, was einem Anstieg von 5,35 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 14,71 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research24,00 GBP63,1520.04.2026
UBS AG16,00 GBP8,7715.04.2026
Bernstein Research23,40 GBP59,0815.04.2026
Deutsche Bank AG16,50 GBP12,1715.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.18,00 GBP22,3715.04.2026
JP Morgan Chase & Co.18,00 GBP22,3714.04.2026
Jefferies & Company Inc.19,00 GBP29,1614.04.2026
Barclays Capital23,20 GBP57,7214.04.2026
Jefferies & Company Inc.19,00 GBP29,1613.04.2026
Jefferies & Company Inc.20,00 GBP35,9601.04.2026
Barclays Capital23,60 GBP60,4401.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Diageo plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
20.04.2026Diageo OutperformBernstein Research
15.04.2026Diageo NeutralUBS AG
15.04.2026Diageo OutperformBernstein Research
15.04.2026Diageo BuyDeutsche Bank AG
15.04.2026Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.04.2026Diageo OutperformBernstein Research
15.04.2026Diageo OutperformBernstein Research
15.04.2026Diageo BuyDeutsche Bank AG
14.04.2026Diageo BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2026Diageo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2026Diageo NeutralUBS AG
15.04.2026Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.04.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.03.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.03.2026Diageo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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