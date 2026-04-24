Analysten sehen bei Diageo-Aktie Potenzial

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Im April 2026 haben 11 Experten die Diageo-Aktie analysiert.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 20,06 GBP für die Diageo-Aktie, was einem Anstieg von 5,35 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 14,71 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 24,00 GBP 63,15 20.04.2026 UBS AG 16,00 GBP 8,77 15.04.2026 Bernstein Research 23,40 GBP 59,08 15.04.2026 Deutsche Bank AG 16,50 GBP 12,17 15.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 18,00 GBP 22,37 15.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 18,00 GBP 22,37 14.04.2026 Jefferies & Company Inc. 19,00 GBP 29,16 14.04.2026 Barclays Capital 23,20 GBP 57,72 14.04.2026 Jefferies & Company Inc. 19,00 GBP 29,16 13.04.2026 Jefferies & Company Inc. 20,00 GBP 35,96 01.04.2026 Barclays Capital 23,60 GBP 60,44 01.04.2026

Redaktion finanzen.net