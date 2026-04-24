Analysten sehen bei Diageo-Aktie Potenzial
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Im April 2026 haben 11 Experten die Diageo-Aktie analysiert.
8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 20,06 GBP für die Diageo-Aktie, was einem Anstieg von 5,35 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 14,71 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|24,00 GBP
|63,15
|20.04.2026
|UBS AG
|16,00 GBP
|8,77
|15.04.2026
|Bernstein Research
|23,40 GBP
|59,08
|15.04.2026
|Deutsche Bank AG
|16,50 GBP
|12,17
|15.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|18,00 GBP
|22,37
|15.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 GBP
|22,37
|14.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|19,00 GBP
|29,16
|14.04.2026
|Barclays Capital
|23,20 GBP
|57,72
|14.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|19,00 GBP
|29,16
|13.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|20,00 GBP
|35,96
|01.04.2026
|Barclays Capital
|23,60 GBP
|60,44
|01.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent