Analysten sehen bei Douglas-Aktie Potenzial

31.07.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 12,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 3,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Douglas in Höhe von 8,050 EUR.

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Douglas -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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