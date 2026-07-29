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Analysten sehen bei Douglas-Aktie Potenzial

Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
8.08 EUR -0.01 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen
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Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Douglas-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die Douglas-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 12,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 3,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Douglas in Höhe von 8,050 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.10,00 EUR24,2222.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)14,00 EUR73,9103.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Douglas Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Douglas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
22.07.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.06.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.06.26 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.06.26 Douglas Neutral UBS AG