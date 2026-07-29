Analysten sehen bei Douglas-Aktie Potenzial
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Douglas-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die Douglas-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 12,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 3,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Douglas in Höhe von 8,050 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|10,00 EUR
|24,22
|22.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14,00 EUR
|73,91
|03.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Aktuelle Douglas Aktie News
Douglas Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Douglas nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.06.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|Douglas Neutral
|UBS AG