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Analysten sehen bei FUCHS SE VZ-Aktie Potenzial

Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
44.10 EUR -0.44 EUR -0.99 %
Charts | News | Analysen

Die FUCHS SE VZ-Aktie wurde im Oktober 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.

6 Analysten empfehlen die FUCHS SE VZ-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 50,83 EUR für die FUCHS SE VZ-Aktie, was einem Anstieg von 6,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 44,28 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.51,00 EUR15,1831.10.2026
JP Morgan Chase & Co.49,00 EUR10,6630.10.2026
Jefferies & Company Inc.48,00 EUR8,4030.10.2026
DZ BANK--22.10.2026
JP Morgan Chase & Co.49,00 EUR10,6620.10.2026
Deutsche Bank AG54,00 EUR21,9520.10.2026
Deutsche Bank AG54,00 EUR21,9501.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08:01 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 FUCHS SE VZ Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 FUCHS SE VZ Kaufen DZ BANK
20.10.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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