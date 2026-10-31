Analysten sehen bei FUCHS SE VZ-Aktie Potenzial

31.10.26 18:00 Uhr

Die FUCHS SE VZ-Aktie wurde im Oktober 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.

6 Analysten empfehlen die FUCHS SE VZ-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 50,83 EUR für die FUCHS SE VZ-Aktie, was einem Anstieg von 6,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 44,28 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 51,00 EUR 15,18 31.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 49,00 EUR 10,66 30.10.2026 Jefferies & Company Inc. 48,00 EUR 8,40 30.10.2026 DZ BANK - - 22.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 49,00 EUR 10,66 20.10.2026 Deutsche Bank AG 54,00 EUR 21,95 20.10.2026 Deutsche Bank AG 54,00 EUR 21,95 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net