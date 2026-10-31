Analysten sehen bei FUCHS SE VZ-Aktie Potenzial
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Die FUCHS SE VZ-Aktie wurde im Oktober 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.
6 Analysten empfehlen die FUCHS SE VZ-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 50,83 EUR für die FUCHS SE VZ-Aktie, was einem Anstieg von 6,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 44,28 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|51,00 EUR
|15,18
|31.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|49,00 EUR
|10,66
|30.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|48,00 EUR
|8,40
|30.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|49,00 EUR
|10,66
|20.10.2026
|Deutsche Bank AG
|54,00 EUR
|21,95
|20.10.2026
|Deutsche Bank AG
|54,00 EUR
|21,95
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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