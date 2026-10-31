Analysten sehen bei Knorr-Bremse-Aktie Potenzial
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Knorr-Bremse-Aktie abgegeben.
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7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Knorr-Bremse veröffentlicht.
5 Experten stufen die Knorr-Bremse-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 118,29 EUR beziffert, während der aktuelle Knorr-Bremse-Kurs an der Börse XETRA bei 90,40 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|118,00 EUR
|30,53
|30.10.2026
|Barclays Capital
|94,00 EUR
|3,98
|30.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|125,00 EUR
|38,27
|30.10.2026
|Warburg Research
|131,00 EUR
|44,91
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|126,00 EUR
|39,38
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|108,00 EUR
|19,47
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|126,00 EUR
|39,38
|09.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG