Analysten sehen bei Knorr-Bremse-Aktie Potenzial

Expertenprognosen

31.10.26 18:00 Uhr

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Knorr-Bremse-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel

7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Knorr-Bremse veröffentlicht.

5 Experten stufen die Knorr-Bremse-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 118,29 EUR beziffert, während der aktuelle Knorr-Bremse-Kurs an der Börse XETRA bei 90,40 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 118,00 EUR 30,53 30.10.2026 Barclays Capital 94,00 EUR 3,98 30.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 125,00 EUR 38,27 30.10.2026 Warburg Research 131,00 EUR 44,91 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 126,00 EUR 39,38 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 108,00 EUR 19,47 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 126,00 EUR 39,38 09.10.2026

Redaktion Finanzen.net