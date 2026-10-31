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Expertenprognosen

Analysten sehen bei Knorr-Bremse-Aktie Potenzial

Analysten sehen bei Knorr-Bremse-Aktie Potenzial

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Knorr-Bremse-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
90.65 EUR 1.00 EUR 1.12 %
Charts | News | Analysen

7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Knorr-Bremse veröffentlicht.

5 Experten stufen die Knorr-Bremse-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 118,29 EUR beziffert, während der aktuelle Knorr-Bremse-Kurs an der Börse XETRA bei 90,40 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG118,00 EUR30,5330.10.2026
Barclays Capital94,00 EUR3,9830.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)125,00 EUR38,2730.10.2026
Warburg Research131,00 EUR44,9129.10.2026
Jefferies & Company Inc.126,00 EUR39,3829.10.2026
JP Morgan Chase & Co.108,00 EUR19,4729.10.2026
Jefferies & Company Inc.126,00 EUR39,3809.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Aktuelle Knorr-Bremse Aktie News

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Knorr-Bremse Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.

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