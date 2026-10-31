Analysten sehen bei McDonalds-Aktie Potenzial

Experten-Meinungen

31.10.26 22:30 Uhr

Was McDonalds-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

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Im Oktober 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der McDonalds-Aktie vorgenommen.

5 Experten stufen die McDonalds-Aktie als Kauf ein, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 282,50 USD, was einem Anstieg von 24,38 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der McDonalds-Aktie von 258,12 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 320,00 USD 23,97 19.10.2026 UBS AG 320,00 USD 23,97 19.10.2026

Redaktion Finanzen.net