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Experten-Meinungen

Analysten sehen bei McDonalds-Aktie Potenzial

Analysten sehen bei McDonalds-Aktie Potenzial

Was McDonalds-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
232.40 EUR 1.90 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der McDonalds-Aktie vorgenommen.

5 Experten stufen die McDonalds-Aktie als Kauf ein, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 282,50 USD, was einem Anstieg von 24,38 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der McDonalds-Aktie von 258,12 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG320,00 USD23,9719.10.2026
UBS AG320,00 USD23,9719.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pola Damonte / Shutterstock.com

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McDonalds Analysen

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.10.26 McDonalds Buy UBS AG
19.10.26 McDonalds Buy UBS AG
24.09.26 McDonalds Kaufen DZ BANK
24.09.26 McDonalds Buy UBS AG
24.09.26 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets

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