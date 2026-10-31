Analysten sehen bei McDonalds-Aktie Potenzial
Was McDonalds-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
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Im Oktober 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der McDonalds-Aktie vorgenommen.
5 Experten stufen die McDonalds-Aktie als Kauf ein, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 282,50 USD, was einem Anstieg von 24,38 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der McDonalds-Aktie von 258,12 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|320,00 USD
|23,97
|19.10.2026
|UBS AG
|320,00 USD
|23,97
|19.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Pola Damonte / Shutterstock.com