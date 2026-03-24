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Analysten sehen bei Pfizer-Aktie Potenzial

31.03.26 22:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
24,13 EUR 0,11 EUR 0,46%
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Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der Pfizer-Aktie veröffentlicht.

4 Experten stufen die Pfizer-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Pfizer mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Pfizer ein Kursziel von 32,40 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 4,32 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 28,08 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.34,00 USD21,0824.03.2026
UBS AG25,00 USD-10,9710.03.2026

Redaktion finanzen.net

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DatumMeistgelesen

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
24.03.2026Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
10.03.2026Pfizer NeutralUBS AG
04.02.2026Pfizer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.02.2026Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.03.2026Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
16.12.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.03.2026Pfizer NeutralUBS AG
04.02.2026Pfizer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.02.2026Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.2026Pfizer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

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