Analysten sehen bei Pfizer-Aktie Potenzial
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Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der Pfizer-Aktie veröffentlicht.
4 Experten stufen die Pfizer-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Pfizer mit Halten ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Pfizer ein Kursziel von 32,40 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 4,32 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 28,08 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|34,00 USD
|21,08
|24.03.2026
|UBS AG
|25,00 USD
|-10,97
|10.03.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent