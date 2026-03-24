Analysten sehen bei Pfizer-Aktie Potenzial

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der Pfizer-Aktie veröffentlicht.

4 Experten stufen die Pfizer-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Pfizer mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Pfizer ein Kursziel von 32,40 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 4,32 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 28,08 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 34,00 USD 21,08 24.03.2026 UBS AG 25,00 USD -10,97 10.03.2026

Redaktion finanzen.net