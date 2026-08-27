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Analysten sehen bei Prosus-Aktie Potenzial

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prosus N.V.
38.58 EUR -0.02 EUR -0.06 %
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Die Prosus-Aktie wurde im August 2026 von 4 Experten analysiert.

4 Experten stufen die Prosus-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 71,75 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 33,06 EUR zum aktuellen EAM-Stand der Prosus-Aktie von 38,69 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.73,00 EUR88,6826.08.2026
Barclays Capital68,00 EUR75,7617.08.2026
JP Morgan Chase & Co.73,00 EUR88,6814.08.2026
JP Morgan Chase & Co.73,00 EUR88,6807.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
26.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Prosus Overweight Barclays Capital
14.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Prosus Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.