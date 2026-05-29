Analysten sehen bei Ryanair-Aktie Potenzial

Buy, hold, sell?

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Ryanair-Aktie im Überblick.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 30,82 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 5,19 EUR zum aktuellen FSE-Kurs der Ryanair-Aktie von 25,63 EUR gleich.

14 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im abgelaufenen Monat haben 16 Experten ihre Einschätzung der Ryanair -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

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