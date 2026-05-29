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Analysten sehen bei Ryanair-Aktie Potenzial

31.05.26 18:00 Uhr
Analysten sehen bei Ryanair-Aktie Potenzial | finanzen.net

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Ryanair-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ryanair
25,63 EUR -0,17 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 16 Experten ihre Einschätzung der Ryanair-Aktie veröffentlicht.

14 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 30,82 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 5,19 EUR zum aktuellen FSE-Kurs der Ryanair-Aktie von 25,63 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital--28.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.27,00 EUR5,3526.05.2026
Deutsche Bank AG27,00 EUR5,3520.05.2026
Barclays Capital29,00 EUR13,1520.05.2026
UBS AG30,45 EUR18,8120.05.2026
Bernstein Research32,00 EUR24,8519.05.2026
Barclays Capital29,00 EUR13,1519.05.2026
JP Morgan Chase & Co.33,00 EUR28,7619.05.2026
RBC Capital Markets29,00 EUR13,1519.05.2026
RBC Capital Markets31,00 EUR20,9518.05.2026
UBS AG33,15 EUR29,3418.05.2026
Bernstein Research32,00 EUR24,8518.05.2026
Barclays Capital31,00 EUR20,9518.05.2026
Deutsche Bank AG31,50 EUR22,9018.05.2026
JP Morgan Chase & Co.35,00 EUR36,5618.05.2026
JP Morgan Chase & Co.35,00 EUR36,5612.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.28,00 EUR9,2505.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

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Analysen zu Ryanair

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26.05.2026Ryanair NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.05.2026Ryanair BuyDeutsche Bank AG
20.05.2026Ryanair OverweightBarclays Capital
20.05.2026Ryanair BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Ryanair OverweightBarclays Capital
20.05.2026Ryanair BuyDeutsche Bank AG
20.05.2026Ryanair OverweightBarclays Capital
20.05.2026Ryanair BuyUBS AG
19.05.2026Ryanair OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.05.2026Ryanair NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.05.2026Ryanair NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.03.2026Ryanair Market-PerformBernstein Research
20.02.2026Ryanair Market-PerformBernstein Research
29.01.2026Ryanair NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.01.2022Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
12.11.2020Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
02.11.2020Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
29.07.2020Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
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