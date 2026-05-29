Analysten sehen bei Ryanair-Aktie Potenzial
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Ryanair-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 16 Experten ihre Einschätzung der Ryanair-Aktie veröffentlicht.
14 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 30,82 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 5,19 EUR zum aktuellen FSE-Kurs der Ryanair-Aktie von 25,63 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|28.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|27,00 EUR
|5,35
|26.05.2026
|Deutsche Bank AG
|27,00 EUR
|5,35
|20.05.2026
|Barclays Capital
|29,00 EUR
|13,15
|20.05.2026
|UBS AG
|30,45 EUR
|18,81
|20.05.2026
|Bernstein Research
|32,00 EUR
|24,85
|19.05.2026
|Barclays Capital
|29,00 EUR
|13,15
|19.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|33,00 EUR
|28,76
|19.05.2026
|RBC Capital Markets
|29,00 EUR
|13,15
|19.05.2026
|RBC Capital Markets
|31,00 EUR
|20,95
|18.05.2026
|UBS AG
|33,15 EUR
|29,34
|18.05.2026
|Bernstein Research
|32,00 EUR
|24,85
|18.05.2026
|Barclays Capital
|31,00 EUR
|20,95
|18.05.2026
|Deutsche Bank AG
|31,50 EUR
|22,90
|18.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|35,00 EUR
|36,56
|18.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|35,00 EUR
|36,56
|12.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|28,00 EUR
|9,25
|05.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com