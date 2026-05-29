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Analysten sehen bei Schaeffler-Aktie Potenzial

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
10,60 EUR -0,22 EUR -2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Schaeffler veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 9,012 EUR. Dies kommt einem Abschlag von 1,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Schaeffler-Aktie von 10,56 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--06.05.2026
Deutsche Bank AG8,50 EUR-19,5106.05.2026
UBS AG7,10 EUR-32,7706.05.2026
JP Morgan Chase & Co.10,00 EUR-5,3005.05.2026
Jefferies & Company Inc.10,45 EUR-1,0405.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Schaeffler AG

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Analysen zu Schaeffler AG

DatumRatingAnalyst
06.05.2026Schaeffler KaufenDZ BANK
06.05.2026Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
06.05.2026Schaeffler SellUBS AG
05.05.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Schaeffler KaufenDZ BANK
05.05.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
15.04.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
30.03.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
05.05.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
30.03.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Schaeffler SellUBS AG
16.04.2026Schaeffler SellUBS AG
09.04.2026Schaeffler SellUBS AG
04.03.2026Schaeffler SellUBS AG
03.02.2026Schaeffler SellUBS AG

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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