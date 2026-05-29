Analysten sehen bei Schaeffler-Aktie Potenzial
Werte in diesem Artikel
4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Schaeffler veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 9,012 EUR. Dies kommt einem Abschlag von 1,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Schaeffler-Aktie von 10,56 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|06.05.2026
|Deutsche Bank AG
|8,50 EUR
|-19,51
|06.05.2026
|UBS AG
|7,10 EUR
|-32,77
|06.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|10,00 EUR
|-5,30
|05.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|10,45 EUR
|-1,04
|05.05.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent