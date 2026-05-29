Analysten sehen bei Schaeffler-Aktie Potenzial

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Schaeffler veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 9,012 EUR. Dies kommt einem Abschlag von 1,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Schaeffler-Aktie von 10,56 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 06.05.2026 Deutsche Bank AG 8,50 EUR -19,51 06.05.2026 UBS AG 7,10 EUR -32,77 06.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 10,00 EUR -5,30 05.05.2026 Jefferies & Company Inc. 10,45 EUR -1,04 05.05.2026

Redaktion finanzen.net