Analysten sehen bei TUI-Aktie Potenzial
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen August haben 10 Experten die Aktie von TUI wie folgt eingeschätzt.
6 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen das Halten der TUI-Aktie.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 10,24 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 3,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von TUI in Höhe von 7,034 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|9,75 EUR
|38,61
|19.08.2026
|Deutsche Bank AG
|10,50 EUR
|49,27
|13.08.2026
|Bernstein Research
|8,60 EUR
|22,26
|13.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|12,20 EUR
|73,44
|12.08.2026
|Deutsche Bank AG
|10,50 EUR
|49,27
|12.08.2026
|UBS AG
|9,60 EUR
|36,48
|12.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|12,50 EUR
|77,71
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|7,00 EUR
|-0,48
|12.08.2026
|Bernstein Research
|9,20 EUR
|30,79
|12.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|12,50 EUR
|77,71
|07.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG