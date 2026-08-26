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Analysten sehen bei TUI-Aktie Potenzial

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7.09 EUR -0.09 EUR -1.25 %
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Im vergangenen August haben 10 Experten die Aktie von TUI wie folgt eingeschätzt.

6 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen das Halten der TUI-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 10,24 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 3,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von TUI in Höhe von 7,034 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital9,75 EUR38,6119.08.2026
Deutsche Bank AG10,50 EUR49,2713.08.2026
Bernstein Research8,60 EUR22,2613.08.2026
JP Morgan Chase & Co.12,20 EUR73,4412.08.2026
Deutsche Bank AG10,50 EUR49,2712.08.2026
UBS AG9,60 EUR36,4812.08.2026
JP Morgan Chase & Co.12,50 EUR77,7112.08.2026
Jefferies & Company Inc.7,00 EUR-0,4812.08.2026
Bernstein Research9,20 EUR30,7912.08.2026
JP Morgan Chase & Co.12,50 EUR77,7107.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
19.08.26 TUI Overweight Barclays Capital
13.08.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 TUI Buy Deutsche Bank AG

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