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Analysten sehen bei United Parcel Service-Aktie weniger Potenzial

31.03.26 22:30 Uhr
Analysten sehen bei United Parcel Service-Aktie weniger Potenzial | finanzen.net

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur United Parcel Service-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
84,67 EUR 1,89 EUR 2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu United Parcel Service veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt das Halten der United Parcel Service-Aktie, 1 Analyst empfiehlt die United Parcel Service-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 93,50 USD, was einem Abschlag von 4,88 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der United Parcel Service-Aktie von 98,38 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.107,00 USD8,7618.03.2026
Barclays Capital80,00 USD-18,6809.03.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: United Parcel Service und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
18.03.2026United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
20.02.2026United Parcel Service OutperformBernstein Research
28.01.2026United Parcel Service BuyJefferies & Company Inc.
27.01.2026United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.02.2026United Parcel Service OutperformBernstein Research
28.01.2026United Parcel Service BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.03.2026United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.03.2026United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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