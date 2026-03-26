Analysten sehen bei United Parcel Service-Aktie weniger Potenzial
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur United Parcel Service-Aktie veröffentlicht.
Werte in diesem Artikel
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu United Parcel Service veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt das Halten der United Parcel Service-Aktie, 1 Analyst empfiehlt die United Parcel Service-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 93,50 USD, was einem Abschlag von 4,88 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der United Parcel Service-Aktie von 98,38 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|107,00 USD
|8,76
|18.03.2026
|Barclays Capital
|80,00 USD
|-18,68
|09.03.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
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