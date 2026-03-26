Analysten sehen bei United Parcel Service-Aktie weniger Potenzial

Experteneinschätzungen

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur United Parcel Service-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu United Parcel Service veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt das Halten der United Parcel Service-Aktie, 1 Analyst empfiehlt die United Parcel Service-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 93,50 USD, was einem Abschlag von 4,88 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der United Parcel Service-Aktie von 98,38 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 107,00 USD 8,76 18.03.2026 Barclays Capital 80,00 USD -18,68 09.03.2026

Redaktion finanzen.net