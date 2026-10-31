Analysten sehen für arGEN-X-Aktie Luft nach oben

31.10.26 18:00 Uhr

9 Analysten gaben ihre Einschätzung der arGEN-X-Aktie preis.

6 Experten stufen die arGEN-X-Aktie als Kauf ein, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 932,67 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 128,27 EUR zum aktuellen EBR-Kurs von arGEN-X in Höhe von 804,40 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. - - 28.10.2026 Bernstein Research 914,00 EUR 13,63 27.10.2026 UBS AG - - 26.10.2026 DZ BANK - - 23.10.2026 Deutsche Bank AG 850,00 EUR 5,67 23.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 955,00 EUR 18,72 23.10.2026 Barclays Capital 1.000,00 EUR 24,32 23.10.2026 UBS AG - - 22.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 959,00 EUR 19,22 16.10.2026 Deutsche Bank AG 850,00 EUR 5,67 12.10.2026 DZ BANK - - 09.10.2026 Deutsche Bank AG 925,00 EUR 14,99 09.10.2026 Bernstein Research 955,00 EUR 18,72 09.10.2026 Bernstein Research 986,00 EUR 22,58 08.10.2026

Redaktion Finanzen.net