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Analysten sehen für arGEN-X-Aktie Luft nach oben

Werte in diesem Artikel
Aktien
arGEN-X N.V.
797.00 EUR -1.20 EUR -0.15 %
Charts | News | Analysen

9 Analysten gaben ihre Einschätzung der arGEN-X-Aktie preis.

6 Experten stufen die arGEN-X-Aktie als Kauf ein, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 932,67 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 128,27 EUR zum aktuellen EBR-Kurs von arGEN-X in Höhe von 804,40 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.--28.10.2026
Bernstein Research914,00 EUR13,6327.10.2026
UBS AG--26.10.2026
DZ BANK--23.10.2026
Deutsche Bank AG850,00 EUR5,6723.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.955,00 EUR18,7223.10.2026
Barclays Capital1.000,00 EUR24,3223.10.2026
UBS AG--22.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.959,00 EUR19,2216.10.2026
Deutsche Bank AG850,00 EUR5,6712.10.2026
DZ BANK--09.10.2026
Deutsche Bank AG925,00 EUR14,9909.10.2026
Bernstein Research955,00 EUR18,7209.10.2026
Bernstein Research986,00 EUR22,5808.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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arGEN-X Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für arGEN-X nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.10.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
26.10.26 arGEN-X Buy UBS AG
23.10.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
23.10.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG

Information

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