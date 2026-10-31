Analysten sehen für arGEN-X-Aktie Luft nach oben
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9 Analysten gaben ihre Einschätzung der arGEN-X-Aktie preis.
6 Experten stufen die arGEN-X-Aktie als Kauf ein, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 932,67 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 128,27 EUR zum aktuellen EBR-Kurs von arGEN-X in Höhe von 804,40 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|28.10.2026
|Bernstein Research
|914,00 EUR
|13,63
|27.10.2026
|UBS AG
|-
|-
|26.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2026
|Deutsche Bank AG
|850,00 EUR
|5,67
|23.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|955,00 EUR
|18,72
|23.10.2026
|Barclays Capital
|1.000,00 EUR
|24,32
|23.10.2026
|UBS AG
|-
|-
|22.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|959,00 EUR
|19,22
|16.10.2026
|Deutsche Bank AG
|850,00 EUR
|5,67
|12.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.10.2026
|Deutsche Bank AG
|925,00 EUR
|14,99
|09.10.2026
|Bernstein Research
|955,00 EUR
|18,72
|09.10.2026
|Bernstein Research
|986,00 EUR
|22,58
|08.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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