Analysten sehen für Barclays-Aktie Luft nach oben

30.09.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 6,067 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Barclays auf 4,576 GBP beläuft.

Die Barclays -Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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