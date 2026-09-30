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Analysten sehen für Barclays-Aktie Luft nach oben

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
5.35 EUR -0.03 EUR -0.54 %
Charts | News | Analysen

Die Barclays-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.

3 Experten raten die Barclays-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 6,067 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Barclays auf 4,576 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG6,00 GBP31,1316.09.2026
JP Morgan Chase & Co.6,20 GBP35,5015.09.2026
Jefferies & Company Inc.6,00 GBP31,1302.09.2026

Redaktion finanzen.net

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Barclays Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barclays nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.09.26 Barclays Buy UBS AG
15.09.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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