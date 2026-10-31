Analysten sehen für Barclays-Aktie Luft nach oben

31.10.26 18:00 Uhr

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Die Barclays-Aktie wurde im Oktober 2026 von 10 Analysten unter die Lupe genommen.

10 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 5,958 GBP, was einem Anstieg von 1,81 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Barclays-Aktie von 4,151 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 6,20 GBP 49,38 23.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 5,80 GBP 39,74 23.10.2026 Deutsche Bank AG 5,70 GBP 37,33 23.10.2026 UBS AG 5,88 GBP 41,67 23.10.2026 RBC Capital Markets 5,25 GBP 26,49 22.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 7,00 GBP 68,65 22.10.2026 UBS AG 5,90 GBP 42,15 22.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 6,30 GBP 51,79 22.10.2026 RBC Capital Markets 5,25 GBP 26,49 09.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 6,30 GBP 51,79 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net