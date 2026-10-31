Analysten sehen für Barclays-Aktie Luft nach oben
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Die Barclays-Aktie wurde im Oktober 2026 von 10 Analysten unter die Lupe genommen.
10 Experten sehen das Papier als Kauf.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 5,958 GBP, was einem Anstieg von 1,81 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Barclays-Aktie von 4,151 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|6,20 GBP
|49,38
|23.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|5,80 GBP
|39,74
|23.10.2026
|Deutsche Bank AG
|5,70 GBP
|37,33
|23.10.2026
|UBS AG
|5,88 GBP
|41,67
|23.10.2026
|RBC Capital Markets
|5,25 GBP
|26,49
|22.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|7,00 GBP
|68,65
|22.10.2026
|UBS AG
|5,90 GBP
|42,15
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|6,30 GBP
|51,79
|22.10.2026
|RBC Capital Markets
|5,25 GBP
|26,49
|09.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|6,30 GBP
|51,79
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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