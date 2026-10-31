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Analysten sehen für Barclays-Aktie Luft nach oben

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
5.03 EUR -0.14 EUR -2.62 %
Charts | News | Analysen

Die Barclays-Aktie wurde im Oktober 2026 von 10 Analysten unter die Lupe genommen.

10 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 5,958 GBP, was einem Anstieg von 1,81 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Barclays-Aktie von 4,151 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)6,20 GBP49,3823.10.2026
JP Morgan Chase & Co.5,80 GBP39,7423.10.2026
Deutsche Bank AG5,70 GBP37,3323.10.2026
UBS AG5,88 GBP41,6723.10.2026
RBC Capital Markets5,25 GBP26,4922.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.7,00 GBP68,6522.10.2026
UBS AG5,90 GBP42,1522.10.2026
JP Morgan Chase & Co.6,30 GBP51,7922.10.2026
RBC Capital Markets5,25 GBP26,4909.10.2026
JP Morgan Chase & Co.6,30 GBP51,7901.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Barclays Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.10.26 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Barclays Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 Barclays Buy UBS AG
22.10.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets

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