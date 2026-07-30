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Monats-Einstufungen

Analysten sehen für BP-Aktie Luft nach oben

Analysten sehen für BP-Aktie Luft nach oben

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur BP-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6.43 EUR 0.07 EUR 1.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

15 Analysten gaben ihre Einschätzung der BP-Aktie preis.

10 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von BP mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 6,217 GBP für die BP-Aktie, was einem Anstieg von 0,69 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 5,525 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets7,00 GBP26,7031.07.2026
UBS AG6,75 GBP22,1722.07.2026
UBS AG6,75 GBP22,1715.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)6,00 GBP8,6015.07.2026
Jefferies & Company Inc.5,20 GBP-5,8815.07.2026
RBC Capital Markets7,00 GBP26,7014.07.2026
Jefferies & Company Inc.5,20 GBP-5,8814.07.2026
JP Morgan Chase & Co.5,50 GBP-0,4514.07.2026
UBS AG6,75 GBP22,1710.07.2026
RBC Capital Markets7,00 GBP26,7009.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)5,90 GBP6,7903.07.2026
JP Morgan Chase & Co.5,50 GBP-0,4503.07.2026
Jefferies & Company Inc.5,20 GBP-5,8803.07.2026
RBC Capital Markets7,00 GBP26,7001.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.6,50 GBP17,6501.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
15:56 BP Outperform RBC Capital Markets
22.07.26 BP Buy UBS AG
15.07.26 BP Buy UBS AG
15.07.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.