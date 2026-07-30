Analysten sehen für BP-Aktie Luft nach oben

Monats-Einstufungen

31.07.26 18:00 Uhr

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur BP-Aktie im Überblick.

15 Analysten gaben ihre Einschätzung der BP-Aktie preis.

10 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von BP mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 6,217 GBP für die BP-Aktie, was einem Anstieg von 0,69 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 5,525 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 7,00 GBP 26,70 31.07.2026 UBS AG 6,75 GBP 22,17 22.07.2026 UBS AG 6,75 GBP 22,17 15.07.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 6,00 GBP 8,60 15.07.2026 Jefferies & Company Inc. 5,20 GBP -5,88 15.07.2026 RBC Capital Markets 7,00 GBP 26,70 14.07.2026 Jefferies & Company Inc. 5,20 GBP -5,88 14.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 5,50 GBP -0,45 14.07.2026 UBS AG 6,75 GBP 22,17 10.07.2026 RBC Capital Markets 7,00 GBP 26,70 09.07.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 5,90 GBP 6,79 03.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 5,50 GBP -0,45 03.07.2026 Jefferies & Company Inc. 5,20 GBP -5,88 03.07.2026 RBC Capital Markets 7,00 GBP 26,70 01.07.2026 Goldman Sachs Group Inc. 6,50 GBP 17,65 01.07.2026

Redaktion finanzen.net