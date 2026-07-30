Analysten sehen für BP-Aktie Luft nach oben
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur BP-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
15 Analysten gaben ihre Einschätzung der BP-Aktie preis.
10 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von BP mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 6,217 GBP für die BP-Aktie, was einem Anstieg von 0,69 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 5,525 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|7,00 GBP
|26,70
|31.07.2026
|UBS AG
|6,75 GBP
|22,17
|22.07.2026
|UBS AG
|6,75 GBP
|22,17
|15.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|6,00 GBP
|8,60
|15.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|5,20 GBP
|-5,88
|15.07.2026
|RBC Capital Markets
|7,00 GBP
|26,70
|14.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|5,20 GBP
|-5,88
|14.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|5,50 GBP
|-0,45
|14.07.2026
|UBS AG
|6,75 GBP
|22,17
|10.07.2026
|RBC Capital Markets
|7,00 GBP
|26,70
|09.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|5,90 GBP
|6,79
|03.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|5,50 GBP
|-0,45
|03.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|5,20 GBP
|-5,88
|03.07.2026
|RBC Capital Markets
|7,00 GBP
|26,70
|01.07.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|6,50 GBP
|17,65
|01.07.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|15:56
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.