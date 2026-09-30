DAX 25.199 -0,8%ESt50 6.269 -0,8%MSCI World 4.909 -0,3%Top 10 Crypto 11,10 -2,2%Nas 27.017 +0,8%Bitcoin 73.872 +0,1%Euro 1,1330 -0,1%Öl 103,5 +0,9%Gold 4.155 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Analysten sehen für Diageo-Aktie Luft nach oben

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
18.89 EUR 0.23 EUR 1.23 %
Charts | News | Analysen

8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Diageo veröffentlicht.

5 Experten raten die Diageo-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 20,70 GBP, was einem Anstieg von 4,46 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Diageo-Aktie von 16,24 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG17,34 GBP6,7724.09.2026
Bernstein Research24,90 GBP53,3323.09.2026
JP Morgan Chase & Co.18,00 GBP10,8423.09.2026
Jefferies & Company Inc.22,00 GBP35,4723.09.2026
Jefferies & Company Inc.22,00 GBP35,4721.09.2026
Jefferies & Company Inc.22,00 GBP35,4717.09.2026
Deutsche Bank AG17,34 GBP6,7716.09.2026
Jefferies & Company Inc.22,00 GBP35,4714.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--01.09.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Diageo Aktie News

Werbung

Diageo Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
24.09.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
23.09.26 Diageo Outperform Bernstein Research
23.09.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.