Analysten sehen für Diageo-Aktie Luft nach oben
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8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Diageo veröffentlicht.
5 Experten raten die Diageo-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 20,70 GBP, was einem Anstieg von 4,46 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Diageo-Aktie von 16,24 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|17,34 GBP
|6,77
|24.09.2026
|Bernstein Research
|24,90 GBP
|53,33
|23.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 GBP
|10,84
|23.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|22,00 GBP
|35,47
|23.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|22,00 GBP
|35,47
|21.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|22,00 GBP
|35,47
|17.09.2026
|Deutsche Bank AG
|17,34 GBP
|6,77
|16.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|22,00 GBP
|35,47
|14.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
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|01.09.2026
Redaktion finanzen.net
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