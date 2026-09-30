Analysten sehen für Diageo-Aktie Luft nach oben

30.09.26 18:00 Uhr

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 20,70 GBP, was einem Anstieg von 4,46 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Diageo-Aktie von 16,24 GBP gleichkommt.

5 Experten raten die Diageo-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Diageo veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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