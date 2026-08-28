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Analysten sehen für Fresenius SE-Aktie Luft nach oben

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
45.12 EUR -0.45 EUR -1.00 %
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Im August 2026 haben 7 Analysten eine Einschätzung der Fresenius SE-Aktie vorgenommen.

7 Analysten empfehlen die Fresenius SE-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 55,90 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Fresenius SE auf 45,25 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--14.08.2026
UBS AG56,00 EUR23,7712.08.2026
DZ BANK--10.08.2026
Jefferies & Company Inc.55,00 EUR21,5607.08.2026
Deutsche Bank AG56,00 EUR23,7706.08.2026
Barclays Capital57,50 EUR27,0906.08.2026
JP Morgan Chase & Co.55,20 EUR22,0006.08.2026
JP Morgan Chase & Co.56,60 EUR25,1005.08.2026
Jefferies & Company Inc.55,00 EUR21,5605.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14.08.26 Fresenius SECo Kaufen DZ BANK
12.08.26 Fresenius SECo Buy UBS AG
10.08.26 Fresenius SECo Kaufen DZ BANK
07.08.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG

Information

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