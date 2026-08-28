Analysten sehen für Fresenius SE-Aktie Luft nach oben
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Im August 2026 haben 7 Analysten eine Einschätzung der Fresenius SE-Aktie vorgenommen.
7 Analysten empfehlen die Fresenius SE-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 55,90 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Fresenius SE auf 45,25 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|14.08.2026
|UBS AG
|56,00 EUR
|23,77
|12.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|10.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|21,56
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|56,00 EUR
|23,77
|06.08.2026
|Barclays Capital
|57,50 EUR
|27,09
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|55,20 EUR
|22,00
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|56,60 EUR
|25,10
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|21,56
|05.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.26
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG