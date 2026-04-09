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Analysten sehen für ING Group-Aktie Luft nach oben

30.04.26 18:00 Uhr
Analysten sehen für ING Group-Aktie Luft nach oben | finanzen.net

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die ING Group-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
24,63 EUR 1,03 EUR 4,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu ING Group veröffentlicht.

7 Experten raten die ING Group-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von ING Group mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 28,34 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 4,46 EUR zum aktuellen EAM-Stand der ING Group-Aktie von 23,88 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets27,00 EUR13,0730.04.2026
UBS AG28,50 EUR19,3530.04.2026
Barclays Capital28,00 EUR17,2530.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.29,20 EUR22,2816.04.2026
JP Morgan Chase & Co.28,50 EUR19,3515.04.2026
Barclays Capital28,00 EUR17,2514.04.2026
Deutsche Bank AG29,00 EUR21,4410.04.2026
UBS AG28,50 EUR19,3509.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Analysen zu ING Group

DatumRatingAnalyst
14:06ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
13:46ING Group BuyUBS AG
09:36ING Group OverweightBarclays Capital
16.04.2026ING Group BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026ING Group OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:46ING Group BuyUBS AG
09:36ING Group OverweightBarclays Capital
16.04.2026ING Group BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026ING Group OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026ING Group OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14:06ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
23.03.2026ING Group HoldJefferies & Company Inc.
31.01.2026ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
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29.01.2026ING Group HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.02.2025ING Group VerkaufenDZ BANK
06.06.2024ING Group SellUBS AG
08.03.2022ING Group UnderweightBarclays Capital
04.02.2022ING Group UnderweightBarclays Capital
05.11.2021ING Group UnderweightBarclays Capital

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