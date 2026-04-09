Analysten sehen für ING Group-Aktie Luft nach oben

Analystenmeinungen

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die ING Group-Aktie geworfen.

8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu ING Group veröffentlicht.

7 Experten raten die ING Group-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von ING Group mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 28,34 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 4,46 EUR zum aktuellen EAM-Stand der ING Group-Aktie von 23,88 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 27,00 EUR 13,07 30.04.2026 UBS AG 28,50 EUR 19,35 30.04.2026 Barclays Capital 28,00 EUR 17,25 30.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 29,20 EUR 22,28 16.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 28,50 EUR 19,35 15.04.2026 Barclays Capital 28,00 EUR 17,25 14.04.2026 Deutsche Bank AG 29,00 EUR 21,44 10.04.2026 UBS AG 28,50 EUR 19,35 09.04.2026

Redaktion finanzen.net