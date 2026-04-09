Analysten sehen für ING Group-Aktie Luft nach oben
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die ING Group-Aktie geworfen.
Werte in diesem Artikel
8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu ING Group veröffentlicht.
7 Experten raten die ING Group-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von ING Group mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 28,34 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 4,46 EUR zum aktuellen EAM-Stand der ING Group-Aktie von 23,88 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|27,00 EUR
|13,07
|30.04.2026
|UBS AG
|28,50 EUR
|19,35
|30.04.2026
|Barclays Capital
|28,00 EUR
|17,25
|30.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|29,20 EUR
|22,28
|16.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|28,50 EUR
|19,35
|15.04.2026
|Barclays Capital
|28,00 EUR
|17,25
|14.04.2026
|Deutsche Bank AG
|29,00 EUR
|21,44
|10.04.2026
|UBS AG
|28,50 EUR
|19,35
|09.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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