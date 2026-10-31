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Aktienanalysen

Analysten sehen für ING Group-Aktie Luft nach oben

Analysten sehen für ING Group-Aktie Luft nach oben

So haben Experten die ING Group-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
27.78 EUR -0.88 EUR -3.09 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 13 Experten die ING Group-Aktie analysiert.

8 Experten empfehlen die ING Group-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen das Halten der ING Group-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 35,22 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 6,37 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der ING Group-Aktie von 28,85 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG35,00 EUR21,3230.10.2026
UBS AG38,00 EUR31,7230.10.2026
Barclays Capital35,00 EUR21,3230.10.2026
RBC Capital Markets34,00 EUR17,8529.10.2026
Jefferies & Company Inc.31,00 EUR7,4529.10.2026
UBS AG38,00 EUR31,7229.10.2026
RBC Capital Markets33,00 EUR14,3829.10.2026
JP Morgan Chase & Co.38,50 EUR33,4515.10.2026
Deutsche Bank AG35,00 EUR21,3212.10.2026
RBC Capital Markets33,00 EUR14,3808.10.2026
UBS AG38,00 EUR31,7208.10.2026
Jefferies & Company Inc.31,00 EUR7,4508.10.2026
JP Morgan Chase & Co.38,30 EUR32,7602.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.10.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 ING Group Buy UBS AG
30.10.26 ING Group Overweight Barclays Capital
29.10.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.

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