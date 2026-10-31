Analysten sehen für ING Group-Aktie Luft nach oben
So haben Experten die ING Group-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
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Im Oktober 2026 haben 13 Experten die ING Group-Aktie analysiert.
8 Experten empfehlen die ING Group-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen das Halten der ING Group-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 35,22 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 6,37 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der ING Group-Aktie von 28,85 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|35,00 EUR
|21,32
|30.10.2026
|UBS AG
|38,00 EUR
|31,72
|30.10.2026
|Barclays Capital
|35,00 EUR
|21,32
|30.10.2026
|RBC Capital Markets
|34,00 EUR
|17,85
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|31,00 EUR
|7,45
|29.10.2026
|UBS AG
|38,00 EUR
|31,72
|29.10.2026
|RBC Capital Markets
|33,00 EUR
|14,38
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|38,50 EUR
|33,45
|15.10.2026
|Deutsche Bank AG
|35,00 EUR
|21,32
|12.10.2026
|RBC Capital Markets
|33,00 EUR
|14,38
|08.10.2026
|UBS AG
|38,00 EUR
|31,72
|08.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|31,00 EUR
|7,45
|08.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|38,30 EUR
|32,76
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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