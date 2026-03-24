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Analysten sehen für NVIDIA-Aktie Luft nach oben

31.03.26 22:30 Uhr
Analysten sehen für NVIDIA-Aktie Luft nach oben | finanzen.net

So haben Experten die NVIDIA-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
151,00 EUR 6,94 EUR 4,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im März 2026 haben 16 Experten die NVIDIA-Aktie analysiert.

15 Experten empfehlen die NVIDIA-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 279,56 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von NVIDIA auf 174,40 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG245,00 USD40,4819.03.2026
Barclays Capital275,00 USD57,6818.03.2026
Deutsche Bank AG220,00 USD26,1518.03.2026
Bernstein Research300,00 USD72,0218.03.2026
RBC Capital Markets250,00 USD43,3517.03.2026
Bernstein Research300,00 USD72,0217.03.2026
UBS AG245,00 USD40,4809.03.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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