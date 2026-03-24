Aktie unter der Lupe

Analysten sehen für NVIDIA-Aktie Luft nach oben

31.03.26 22:30 Uhr

So haben Experten die NVIDIA-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

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Im März 2026 haben 16 Experten die NVIDIA-Aktie analysiert. 15 Experten empfehlen die NVIDIA-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 279,56 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von NVIDIA auf 174,40 USD beläuft. Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 245,00 USD 40,48 19.03.2026 Barclays Capital 275,00 USD 57,68 18.03.2026 Deutsche Bank AG 220,00 USD 26,15 18.03.2026 Bernstein Research 300,00 USD 72,02 18.03.2026 RBC Capital Markets 250,00 USD 43,35 17.03.2026 Bernstein Research 300,00 USD 72,02 17.03.2026 UBS AG 245,00 USD 40,48 09.03.2026 Redaktion finanzen.net

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