Analysten sehen für NVIDIA-Aktie Luft nach oben
So haben Experten die NVIDIA-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
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Im März 2026 haben 16 Experten die NVIDIA-Aktie analysiert.
15 Experten empfehlen die NVIDIA-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 279,56 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von NVIDIA auf 174,40 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|245,00 USD
|40,48
|19.03.2026
|Barclays Capital
|275,00 USD
|57,68
|18.03.2026
|Deutsche Bank AG
|220,00 USD
|26,15
|18.03.2026
|Bernstein Research
|300,00 USD
|72,02
|18.03.2026
|RBC Capital Markets
|250,00 USD
|43,35
|17.03.2026
|Bernstein Research
|300,00 USD
|72,02
|17.03.2026
|UBS AG
|245,00 USD
|40,48
|09.03.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
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