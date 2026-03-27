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Analysten sehen für Oracle-Aktie Luft nach oben

31.03.26 22:30 Uhr
Analysten sehen für Oracle-Aktie Luft nach oben | finanzen.net

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Oracle-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
127,34 EUR 7,64 EUR 6,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

24 Analysten gaben ihre Einschätzung der Oracle-Aktie preis.

22 Experten empfehlen die Oracle-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 245,29 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 98,18 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Oracle-Aktie von 147,11 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--12.03.2026
UBS AG250,00 USD69,9411.03.2026
JP Morgan Chase & Co.210,00 USD42,7511.03.2026
Barclays Capital240,00 USD63,1411.03.2026
Jefferies & Company Inc.320,00 USD117,5211.03.2026
Goldman Sachs Group Inc.228,00 USD54,9911.03.2026
Barclays Capital230,00 USD56,3510.03.2026
Barclays Capital230,00 USD56,3509.03.2026
RBC Capital Markets160,00 USD8,7604.03.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
12.03.2026Oracle KaufenDZ BANK
11.03.2026Oracle BuyUBS AG
11.03.2026Oracle OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Oracle OverweightBarclays Capital
11.03.2026Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Oracle KaufenDZ BANK
11.03.2026Oracle BuyUBS AG
11.03.2026Oracle OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Oracle OverweightBarclays Capital
11.03.2026Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
05.01.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
11.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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