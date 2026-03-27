Experten-Meinungen

Analysten sehen für Oracle-Aktie Luft nach oben

31.03.26 22:30 Uhr

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Oracle-Aktie.

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24 Analysten gaben ihre Einschätzung der Oracle-Aktie preis. 22 Experten empfehlen die Oracle-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 245,29 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 98,18 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Oracle-Aktie von 147,11 USD. Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 12.03.2026 UBS AG 250,00 USD 69,94 11.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 210,00 USD 42,75 11.03.2026 Barclays Capital 240,00 USD 63,14 11.03.2026 Jefferies & Company Inc. 320,00 USD 117,52 11.03.2026 Goldman Sachs Group Inc. 228,00 USD 54,99 11.03.2026 Barclays Capital 230,00 USD 56,35 10.03.2026 Barclays Capital 230,00 USD 56,35 09.03.2026 RBC Capital Markets 160,00 USD 8,76 04.03.2026 Redaktion finanzen.net

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