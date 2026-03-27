Analysten sehen für Oracle-Aktie Luft nach oben
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Oracle-Aktie.
Werte in diesem Artikel
24 Analysten gaben ihre Einschätzung der Oracle-Aktie preis.
22 Experten empfehlen die Oracle-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 245,29 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 98,18 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Oracle-Aktie von 147,11 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|12.03.2026
|UBS AG
|250,00 USD
|69,94
|11.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|210,00 USD
|42,75
|11.03.2026
|Barclays Capital
|240,00 USD
|63,14
|11.03.2026
|Jefferies & Company Inc.
|320,00 USD
|117,52
|11.03.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|228,00 USD
|54,99
|11.03.2026
|Barclays Capital
|230,00 USD
|56,35
|10.03.2026
|Barclays Capital
|230,00 USD
|56,35
|09.03.2026
|RBC Capital Markets
|160,00 USD
|8,76
|04.03.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
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