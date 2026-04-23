Analysten sehen für Ottobock-Aktie Luft nach oben

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Ottobock-Aktie preis.

2 Analysten empfehlen die Ottobock-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 82,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 23,70 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Ottobock-Aktie von 58,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 83,00 EUR 42,37 23.04.2026 Deutsche Bank AG 81,00 EUR 38,94 09.04.2026

Redaktion finanzen.net