Analysten sehen für Ottobock-Aktie Luft nach oben
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2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Ottobock-Aktie preis.
2 Analysten empfehlen die Ottobock-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 82,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 23,70 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Ottobock-Aktie von 58,30 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|83,00 EUR
|42,37
|23.04.2026
|Deutsche Bank AG
|81,00 EUR
|38,94
|09.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
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