DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6300 -0,5%Nas24.729 +0,2%Bitcoin65.106 +0,3%Euro1,1725 +0,4%Öl114,1 -6,3%Gold4.612 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- & Chipaktien, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Nach EZB-Entscheid: DAX beendet kurze Woche auf grünem Terrain und hielt 24.000er-Marke Nach EZB-Entscheid: DAX beendet kurze Woche auf grünem Terrain und hielt 24.000er-Marke
Angriff auf NVIDIA-Aktie: KI-Spezialist Cerebras wagt neuen IPO-Anlauf an der NASDAQ Angriff auf NVIDIA-Aktie: KI-Spezialist Cerebras wagt neuen IPO-Anlauf an der NASDAQ
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Analysten sehen für Ottobock-Aktie Luft nach oben

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
57,10 EUR -0,60 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Ottobock-Aktie preis.

2 Analysten empfehlen die Ottobock-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 82,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 23,70 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Ottobock-Aktie von 58,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.83,00 EUR42,3723.04.2026
Deutsche Bank AG81,00 EUR38,9409.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Ottobock

DatumMeistgelesen

Analysen zu Ottobock

DatumRatingAnalyst
23.04.2026Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
09.04.2026Ottobock BuyDeutsche Bank AG
30.03.2026Ottobock BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2026Ottobock BuyUBS AG
23.03.2026Ottobock BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.04.2026Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
09.04.2026Ottobock BuyDeutsche Bank AG
30.03.2026Ottobock BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2026Ottobock BuyUBS AG
23.03.2026Ottobock BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Ottobock NeutralUBS AG
22.01.2026Ottobock NeutralUBS AG
19.11.2025Ottobock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ottobock nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen