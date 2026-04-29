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Analysten sehen für RELX-Aktie Luft nach oben

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
30,44 EUR -0,40 EUR -1,30%
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6 Analysten gaben ihre Einschätzung der RELX-Aktie preis.

6 Experten stufen die RELX-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 32,90 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 6,08 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der RELX-Aktie von 26,82 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital30,95 GBP15,4029.04.2026
Bernstein Research34,50 GBP28,6429.04.2026
UBS AG36,00 GBP34,2324.04.2026
Deutsche Bank AG30,50 GBP13,7224.04.2026
Bernstein Research34,50 GBP28,6423.04.2026
Barclays Capital30,95 GBP15,4021.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

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Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

DatumRatingAnalyst
29.04.2026RELX OverweightBarclays Capital
29.04.2026RELX OutperformBernstein Research
24.04.2026RELX BuyUBS AG
24.04.2026RELX BuyDeutsche Bank AG
23.04.2026RELX OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.04.2026RELX OverweightBarclays Capital
29.04.2026RELX OutperformBernstein Research
24.04.2026RELX BuyUBS AG
24.04.2026RELX BuyDeutsche Bank AG
23.04.2026RELX OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
28.07.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
25.04.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
14.02.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
28.06.2024RELX Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.07.2006Reed Elsevier sellGoldman Sachs
17.07.2006Reed Elsevier Plc sellGoldman Sachs

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