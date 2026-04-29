Analysten sehen für RELX-Aktie Luft nach oben
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6 Analysten gaben ihre Einschätzung der RELX-Aktie preis.
6 Experten stufen die RELX-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 32,90 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 6,08 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der RELX-Aktie von 26,82 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|30,95 GBP
|15,40
|29.04.2026
|Bernstein Research
|34,50 GBP
|28,64
|29.04.2026
|UBS AG
|36,00 GBP
|34,23
|24.04.2026
|Deutsche Bank AG
|30,50 GBP
|13,72
|24.04.2026
|Bernstein Research
|34,50 GBP
|28,64
|23.04.2026
|Barclays Capital
|30,95 GBP
|15,40
|21.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent