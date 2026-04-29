Analysten sehen für RELX-Aktie Luft nach oben

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6 Analysten gaben ihre Einschätzung der RELX-Aktie preis.

6 Experten stufen die RELX-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 32,90 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 6,08 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der RELX-Aktie von 26,82 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 30,95 GBP 15,40 29.04.2026 Bernstein Research 34,50 GBP 28,64 29.04.2026 UBS AG 36,00 GBP 34,23 24.04.2026 Deutsche Bank AG 30,50 GBP 13,72 24.04.2026 Bernstein Research 34,50 GBP 28,64 23.04.2026 Barclays Capital 30,95 GBP 15,40 21.04.2026

Redaktion finanzen.net