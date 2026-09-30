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Analysten sehen für Rio Tinto-Aktie Luft nach oben

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rio Tinto plc
83.40 EUR 0.25 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 1 Experten ihre Analyse der Rio Tinto-Aktie abgegeben.

1 Experte rät die Rio Tinto-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 87,00 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 16,01 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Rio Tinto-Aktie von 70,99 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)87,00 GBP22,5530.09.2026
DZ BANK--15.09.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rio Tinto nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:41 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
20.08.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
30.07.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

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