Analysten sehen für Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Luft nach oben
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Im April 2026 haben 14 Analysten eine Einschätzung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie vorgenommen.
10 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 41,79 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, was einem Anstieg von 8,53 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 33,26 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|45,00 GBP
|35,30
|29.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 GBP
|32,29
|28.04.2026
|UBS AG
|38,50 GBP
|15,75
|28.04.2026
|Barclays Capital
|45,00 GBP
|35,30
|28.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 GBP
|32,29
|27.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|39,00 GBP
|17,26
|21.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 GBP
|32,29
|10.04.2026
|UBS AG
|38,50 GBP
|15,75
|09.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|41,00 GBP
|23,27
|09.04.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 GBP
|20,26
|08.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 GBP
|32,29
|08.04.2026
|RBC Capital Markets
|37,00 GBP
|11,24
|08.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 GBP
|32,29
|02.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|41,00 GBP
|23,27
|02.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent