Analysten sehen für Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Luft nach oben

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Im April 2026 haben 14 Analysten eine Einschätzung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie vorgenommen.

10 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 41,79 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, was einem Anstieg von 8,53 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 33,26 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 45,00 GBP 35,30 29.04.2026 Jefferies & Company Inc. 44,00 GBP 32,29 28.04.2026 UBS AG 38,50 GBP 15,75 28.04.2026 Barclays Capital 45,00 GBP 35,30 28.04.2026 Jefferies & Company Inc. 44,00 GBP 32,29 27.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 39,00 GBP 17,26 21.04.2026 Jefferies & Company Inc. 44,00 GBP 32,29 10.04.2026 UBS AG 38,50 GBP 15,75 09.04.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 41,00 GBP 23,27 09.04.2026 RBC Capital Markets 40,00 GBP 20,26 08.04.2026 Jefferies & Company Inc. 44,00 GBP 32,29 08.04.2026 RBC Capital Markets 37,00 GBP 11,24 08.04.2026 Jefferies & Company Inc. 44,00 GBP 32,29 02.04.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 41,00 GBP 23,27 02.04.2026

Redaktion finanzen.net