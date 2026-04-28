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Analysten sehen für Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Luft nach oben

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
38,22 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
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Im April 2026 haben 14 Analysten eine Einschätzung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie vorgenommen.

10 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 41,79 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, was einem Anstieg von 8,53 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 33,26 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital45,00 GBP35,3029.04.2026
Jefferies & Company Inc.44,00 GBP32,2928.04.2026
UBS AG38,50 GBP15,7528.04.2026
Barclays Capital45,00 GBP35,3028.04.2026
Jefferies & Company Inc.44,00 GBP32,2927.04.2026
JP Morgan Chase & Co.39,00 GBP17,2621.04.2026
Jefferies & Company Inc.44,00 GBP32,2910.04.2026
UBS AG38,50 GBP15,7509.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)41,00 GBP23,2709.04.2026
RBC Capital Markets40,00 GBP20,2608.04.2026
Jefferies & Company Inc.44,00 GBP32,2908.04.2026
RBC Capital Markets37,00 GBP11,2408.04.2026
Jefferies & Company Inc.44,00 GBP32,2902.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)41,00 GBP23,2702.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

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Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

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29.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
27.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
27.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
21.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
09.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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