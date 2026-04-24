DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6300 -0,5%Nas24.728 +0,2%Bitcoin65.106 +0,3%Euro1,1725 +0,4%Öl114,1 -6,3%Gold4.609 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- & Chipaktien, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Nach EZB-Entscheid: DAX beendet kurze Woche auf grünem Terrain und hielt 24.000er-Marke Nach EZB-Entscheid: DAX beendet kurze Woche auf grünem Terrain und hielt 24.000er-Marke
Angriff auf NVIDIA-Aktie: KI-Spezialist Cerebras wagt neuen IPO-Anlauf an der NASDAQ Angriff auf NVIDIA-Aktie: KI-Spezialist Cerebras wagt neuen IPO-Anlauf an der NASDAQ
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursziel & Co.

Analysten sehen für TeamViewer-Aktie Luft nach oben

30.04.26 18:00 Uhr
Analysten sehen für TeamViewer-Aktie Luft nach oben | finanzen.net

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die TeamViewer-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
4,83 EUR 0,09 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der TeamViewer-Aktie preis.

2 Experten empfehlen das Halten der TeamViewer-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 5,500 EUR für die TeamViewer-Aktie, was einem Anstieg von 0,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 4,746 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG6,00 EUR26,4220.04.2026
Barclays Capital5,00 EUR5,3502.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
20.04.2026TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
02.04.2026TeamViewer Equal WeightBarclays Capital
23.03.2026TeamViewer KaufenDZ BANK
16.03.2026TeamViewer Equal WeightBarclays Capital
24.02.2026TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
23.03.2026TeamViewer KaufenDZ BANK
11.02.2026TeamViewer OverweightBarclays Capital
10.02.2026TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
10.02.2026TeamViewer OverweightBarclays Capital
10.02.2026TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.04.2026TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
02.04.2026TeamViewer Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026TeamViewer Equal WeightBarclays Capital
24.02.2026TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.02.2026TeamViewer Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen