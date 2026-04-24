Analysten sehen für TeamViewer-Aktie Luft nach oben

Kursziel & Co.

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die TeamViewer-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der TeamViewer-Aktie preis.

2 Experten empfehlen das Halten der TeamViewer-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 5,500 EUR für die TeamViewer-Aktie, was einem Anstieg von 0,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 4,746 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 6,00 EUR 26,42 20.04.2026 Barclays Capital 5,00 EUR 5,35 02.04.2026

Redaktion finanzen.net