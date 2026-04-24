Analysten sehen für TeamViewer-Aktie Luft nach oben
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die TeamViewer-Aktie geworfen.
Werte in diesem Artikel
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der TeamViewer-Aktie preis.
2 Experten empfehlen das Halten der TeamViewer-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 5,500 EUR für die TeamViewer-Aktie, was einem Anstieg von 0,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 4,746 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|6,00 EUR
|26,42
|20.04.2026
|Barclays Capital
|5,00 EUR
|5,35
|02.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
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