Analysten sehen für Valeo SA-Aktie Luft nach oben
Werte in diesem Artikel
Die Valeo SA-Aktie wurde im Oktober 2026 von 4 Experten analysiert.
2 Experten stufen die Valeo SA-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Valeo SA mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 13,96 EUR, was einem Anstieg von 2,34 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Valeo SA-Aktie von 11,62 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|11,00 EUR
|-5,34
|27.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14,00 EUR
|20,48
|26.10.2026
|UBS AG
|13,00 EUR
|11,88
|09.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|17,85 EUR
|53,61
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Valeo SA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valeo SA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen