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Analysten sehen für Valeo SA-Aktie Luft nach oben

Werte in diesem Artikel
Aktien
Valeo SA
11.54 EUR 0.18 EUR 1.54 %
Charts | News | Analysen

Die Valeo SA-Aktie wurde im Oktober 2026 von 4 Experten analysiert.

2 Experten stufen die Valeo SA-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Valeo SA mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 13,96 EUR, was einem Anstieg von 2,34 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Valeo SA-Aktie von 11,62 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG11,00 EUR-5,3427.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)14,00 EUR20,4826.10.2026
UBS AG13,00 EUR11,8809.10.2026
Jefferies & Company Inc.17,85 EUR53,6107.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Valeo SA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Valeo SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
26.10.26 Valeo SA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Valeo SA Neutral UBS AG
07.10.26 Valeo SA Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Valeo SA Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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