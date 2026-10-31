Analysten sehen für Valeo SA-Aktie Luft nach oben

31.10.26 18:00 Uhr

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 13,96 EUR, was einem Anstieg von 2,34 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Valeo SA-Aktie von 11,62 EUR gleichkommt.

2 Experten stufen die Valeo SA-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Valeo SA mit Halten ein.

Die Valeo SA -Aktie wurde im Oktober 2026 von 4 Experten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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