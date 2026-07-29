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Analysten sehen für Vincorion-Aktie Luft nach oben

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vincorion
18.66 EUR -0.02 EUR -0.11 %
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2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Vincorion-Aktie preis.

2 Analysten empfehlen die Vincorion-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 26,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 7,92 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Vincorion-Aktie von 18,58 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)27,00 EUR45,3214.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)26,00 EUR39,9410.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vincorion nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14.07.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.06.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.