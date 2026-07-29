Analysten sehen für Vincorion-Aktie Luft nach oben
Werte in diesem Artikel
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Vincorion-Aktie preis.
2 Analysten empfehlen die Vincorion-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 26,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 7,92 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Vincorion-Aktie von 18,58 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27,00 EUR
|45,32
|14.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26,00 EUR
|39,94
|10.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Vincorion Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.06.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.