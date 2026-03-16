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Analysten skeptisch

Beiersdorf-Aktie schwächelt: JPMorgan senkt Kursziel und stuft auf "Neutral" ab

18.03.26 16:29 Uhr
Beiersdorf-Aktie etwas leichter: Schwache Perspektiven sorgen für Abstufung durch JPMorgan | finanzen.net

Schwacher Ausblick und Zweifel am Nivea-Turnaround belasten die Bewertung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
74,56 EUR 0,30 EUR 0,40%
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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 105 auf 90 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschung hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, so die Expertin. Mehr als die Hälfte der Konzerne hätten allerdings dann beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Beiersdorf habe hier allerdings enttäuscht. Die anschließenden Kursverluste zeigten die Skepsis hinsichtlich des Nivea-Turnarounds.

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Via XETRA verliert die Beiersdorf-Aktie zeitweise 0,11 Prozent auf 74,48 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquellen: Beiersdorf AG

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Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
08:56Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
08:01Beiersdorf NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
10.03.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2026Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.03.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
04.03.2026Beiersdorf OutperformBernstein Research
04.03.2026Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.03.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:01Beiersdorf NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
03.03.2026Beiersdorf HaltenDZ BANK
03.03.2026Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
03.03.2026Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:56Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
10.03.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2026Beiersdorf SellUBS AG
03.03.2026Beiersdorf SellUBS AG
09.01.2026Beiersdorf SellUBS AG

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