Die Apple -Aktie hat in diesem Jahr eine beispiellose Aufholjagd hingelegt. Nachdem der Anteilsschein nach der Umsatzwarnung im Januar von Anlagern nach unten geprügelt wurde, und ihr Jahrestief bei 142 US-Dollar markierte, ging es in den Folgemonaten kontinuierlich aufwärts. Mit einem Kursplus von über 37 Prozent im bisherigen Jahrsverlauf schaffte es Apple am Donnersag wieder über die Marke von 195 US-Dollar und setzte sich wieder an die Spitze der wertvollsten börsennotierten Unternehmen.

Im Freitagshandel sackte die Apple-Aktie in schwachem Marktumfeld zwar um 2,07 Prozent auf 191,05 US-Dollar ab, da der direkte Verfolger in Sachen Marktkapitalisierung, Amazon, aber noch mehr Zähler verlor, geht Apple auch als wertvollster Konzern ins Wochenende.

Analyse treibt die Aktie

Dabei war es unter anderem die positive Einschätzung eines Analystenhauses, die dem Konzern den Weg zurück an die Weltspitze geebnet hat. Needham hat der Apple-Aktie am Donnerstag ein "Strong Buy"-Rating verpasst und das Kursziel deutlich von 180 auf 225 US-Dollar angehoben.

Needham-Analystin Laura Martin begründete ihre positive Einschätzung mit dem starken Ökosystem des Technologieriesen, das noch Wertsteigerungspotenzial habe. Apple profitiere von fünf Arten von Netzwerkeffekten, so die Expertin in ihrer Analyse. Der stärkste Faktor seien Hardware-basierte direkte Effekte. Im Ökosystem der FAANG-Aktien sieht Martin für Apple Wettbewerbsvorteile.

"Wir erwarten bessere Ergebnisse als zuvor sowohl von Services als auch von Wearables, Home und Accessories sowie von Aufwertungspotenzialen, die durch sinkende Abwanderungsraten und starke Markteintrittsbarrieren entstehen", heißt es in der Mitteilung weiter.

Hoffen auf Produktpalette

Zudem sieht die Analystin Wertsteigerungspotenzial für die Aktie aufgrund der Produktpalette des Konzerns. Am kommenden Montag hat Apple zu einem Event geladen, von dem sich Beobachter insbesondere Ankündigung für den Service-Bereich des iKonzerns erhoffen. Konkret dürfte Apple der Öffentlichkeit zu diesem Datum seinen eigenen Streaming-Dienst präsentieren.

Wall Street wird wieder zuversichtlicher

Neben Laura Martin von Needham, deren Analyse insbesondere durch die deutliche Kurszielanhebung Aufmerksamkeit bekam, haben noch zwei weitere Analystenhäuser die Apple-Aktie am Vortag positiv bewertet. Auch die Citigroup hat ihr Kursziel von ursprünglich 170 Dollar angehoben, lag aber mit dem neuen Kursziel von 220 Dollar leicht unter dem der Needham-Analystin. Auch der Wedbush-Analyst Daniel Ives sieht die Aktie mit größerem Potenzial als zuletzt und hob sein Kursziel auf 215 US-Dollar an. Ives verwies ebenfalls auf das Apple-Event am Montag. Der Experte traut dem Streaming-Dienst einen erfolgreichen Start zu und rechnet mittelfristig mit rund 100 Millionen Nutzern und einem jährlichen Umsatzbeitrag zwischen sieben und zehn Milliarden Dollar.



