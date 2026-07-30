BASF-Aktie nach Zahlen: Warum sich Analysten für keine gemeinsame Richtung entscheiden können

Analysten uneins

31.07.26 14:46 Uhr

Die BASF-Aktie steht nach den jüngsten Quartalszahlen im Fokus der Analysten. Die aktuellen Einschätzungen zeigen, dass die Experten den weiteren Kursverlauf unterschiedlich bewerten.

• Die Kursentwicklung im zweiten Halbjahr wird entscheidend sein, ob die optimistischen oder skeptischen Einschätzungen sich durchsetzen, die Aktie notiert aktuell bei etwa 50,94 Euro.

• UBS hebt das Kursziel auf 55 Euro an und bleibt neutral, während JPMorgan bei 40 Euro bleibt und die Aktie weiterhin als Underweight einschätzt; Berenberg sieht die Aktie solide, warnt aber vor externen Risiken.

• Analysten sind sich uneins über die BASF-Aktie, mit Einschätzungen von vorsichtig optimistisch bis skeptisch, was sich in unterschiedlichen Kurszielen widerspiegelt.

Analysten mit geteilten Meinungen

Neue Einschätzungen zur BASF-Aktie

Kursziele nach Quartalszahlen angepasst

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Nach den jüngsten Quartalszahlen von BASF fällt das Urteil der Analysten unterschiedlich aus. Die aktuellen Einschätzungen reichen von vorsichtig optimistisch bis skeptisch und zeichnen damit ein gemischtes Bild für die Aktie.

BASF-Bilanz im Blick

BASF hat im zweiten Quartal 2026 die Markterwartungen übertroffen und seine Jahresprognose angehoben. Der Konzern profitiert von einer höheren Anlagenauslastung infolge von Lieferunterbrechungen im Nahen Osten, warnt jedoch weiterhin vor den Unsicherheiten für die Weltwirtschaft.

Zudem treibt BASF den Umbau des Unternehmens voran: Ein neues Aktienrückkaufprogramm startet im August, die Nettoverschuldung soll durch die Rückzahlung von Anleihen sinken und der Stellenabbau sowie die Restrukturierung am Standort Ludwigshafen werden weiter beschleunigt.

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UBS traut der BASF-Aktie mehr zu

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF nach den Zahlen von 52 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung bei Neutral belassen. Analyst Christian Bell erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Chemiekonzern. Aus Sicht von Bell zeichnet sich für BASF eine stabile Nachfrage bis in das zweite Halbjahr hinein ab, was die höhere Bewertung stützt. Trotz des angehobenen Kursziels bleibt UBS mit dem Rating Neutral vorsichtig positioniert und signalisiert damit kein grundsätzliches Kaufsignal, sondern eine moderat verbesserte Einschätzung der operativen Entwicklung.

JPMorgan bleibt bei Underweight

Die US-Bank JPMorgan belässt ihre Einstufung für BASF dagegen unverändert bei Underweight und nennt weiterhin ein Kursziel von 40 Euro, deutlich unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Analyst Chetan Udeshi schrieb in einer ebenfalls am Donnerstag vorliegenden Studie, der Chemiekonzern habe im zweiten Quartal auch von Sondereffekten profitiert. Diese Einschätzung deutet darauf hin, dass JPMorgan einen Teil der zuletzt gemeldeten Stärke als nicht nachhaltig einordnet. Die Bank bleibt damit die deutlich skeptischere Stimme unter den drei Häusern und sieht im aktuellen Kursniveau kein ausreichendes Aufwärtspotenzial.

Berenberg lobt den Bericht, mahnt aber zur Vorsicht

Die Privatbank Berenberg hat ihr Kursziel für BASF nach den detaillierten Quartalszahlen von 47 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung Hold bestätigt. Analyst Sebastian Bray sprach in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie von einem "guten vollständigen Quartalsbericht". Zugleich dämpft Bray die Erwartungen, denn die Aktie dürfte weiterhin vor allem von gesamtwirtschaftlichen Faktoren wie dem Iran-Konflikt getrieben werden, weniger von unternehmensspezifischen Entwicklungen. Berenberg positioniert sich damit als vermittelnde Stimme, die operative Fortschritte anerkennt, den Kurs aber stärker von externen Risiken als von der eigenen Geschäftsentwicklung abhängig sieht.

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Ob sich die zuversichtlichere Linie von UBS und Berenberg oder die skeptische Haltung von JPMorgan als treffender erweist, dürfte sich an der Nachfrageentwicklung im zweiten Halbjahr zeigen, auf die UBS-Analyst Bell in seiner Studie explizit verweist. Bis dahin bleibt die Aktie zwischen drei sehr unterschiedlichen Kurszielspannen von 40 bis 55 Euro gefangen.

Die BASF-Aktie gibt am Freitag via XETRA zeitweise 0,59 Prozent auf 50,94 Euro ab.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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