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Ausblick: Ahold Delhaizepräsentiert Quartalsergebnisse

05.05.26 07:13 Uhr
Ausblick: Ahold Delhaizepräsentiert Quartalsergebnisse | finanzen.net

Ahold Delhaize präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Werte in diesem Artikel
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Ahold Delhaize (Ahold)
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Ahold Delhaize (Ahold) wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,612 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,610 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,28 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Ahold Delhaize (Ahold) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 22,55 Milliarden EUR aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,80 EUR, gegenüber 2,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 94,05 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 92,35 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

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