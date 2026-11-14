NVIDIA-Aktie: HSBC stuft ab, Börsenwert unter 4 Billionen US-Dollar – Investoren bringen Huang-Rückkehr ins Spiel

Analysten werden vorsichtig

Analysten sind sich bei NVIDIA nicht mehr einig, und zwei Großinvestoren wollen sogar die Tür für den zurückgetretenen Gründer offenhalten.

HSBC stuft NVIDIA auf „Hold“ ab, andere Häuser senken nur ihre Kursziele

Erstmals seit Juli 2025 schloss NVIDIA unter 4 Billionen US-Dollar Börsenwert

Großinvestoren wollen eine Rückkehr von Jensen Huang offenhalten

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Die britische Großbank HSBC hat die Aktie von NVIDIA am Freitag von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel auf 170 US-Dollar festgelegt. Analyst Frank Lee begründet den Schritt laut CNBC mit der offenen Nachfolge an der Konzernspitze nach dem Rücktritt von Jensen Huang. Die NVIDIA-Aktie schloss vor dem Wochenende rund zwei Prozent tiefer, der Börsenwert sank damit erstmals seit Juli 2025 zum Handelsschluss unter vier Billionen US-Dollar.

HSBC rechnet mit Belastung bis zur Wahl eines neuen Chefs

Lee erwartet, dass die Unsicherheit anhält, bis ein dauerhafter Nachfolgeplan steht und der neue Konzernchef zeigen kann, dass er die Pläne umsetzt. Bis dahin führt Finanzchefin Colette Kress das Unternehmen übergangsweise. Hinzu kommt ein zweites Risiko: Schärfere Exportbeschränkungen hält der Analyst für ernsthaft möglich. In diesem Fall könnte der Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2028 um 13 Prozent unter dem HSBC-Basisszenario von 15,65 US-Dollar liegen.

Andere Häuser senken nur die Kursziele

Nicht alle Analysten ziehen dieselbe Konsequenz. Die britische Bank Barclays hält laut dem Analyseportal TipRanks an ihrer positiven Einstufung fest, senkte aber am Freitag das Kursziel von 275 auf 210 US-Dollar. Nach Angaben von Investing.com verweist Barclays auf den Führungswechsel und ein strukturelles Risiko durch die Abhängigkeit von Schlüsselpersonen. Rosenblatt Securities bleibt laut TipRanks ebenfalls bei einer Kaufeinstufung, reduzierte das Kursziel aber von 390 auf 300 US-Dollar.

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Bernstein Research stufte die Aktie in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie auf "Market-Perform" ab und senkte das Kursziel von 400 auf 200 US-Dollar. Am Freitag beließ Analyst Stacy Rasgon die Einstufung angesichts des Rücktritts von Jensen Huang dann unverändert. Er wertet die Übergangslösung mit Kress zunächst positiv und sieht kurzfristig kaum geschäftliche Folgen. Gemessen an den Kennzahlen wirke die Aktie sehr günstig, die Unsicherheit über weitere Nachrichten bleibe aber erheblich.

Großinvestoren wollen Rückkehr von Huang offenhalten

Unterdessen wächst der Druck auf den Verwaltungsrat aus dem Kreis der Aktionäre. Brad Gerstner, Chef des Investmenthauses Altimeter Capital, veröffentlichte am Freitag auf der Plattform X einen Brief an das Gremium, den auch Gavin Baker von Atreides Management unterzeichnet hat. Darin fordern die beiden Investoren laut CNBC einen langsamen und sorgfältigen Auswahlprozess für die künftige Führung, bei dem auch eine mögliche Rückkehr von Jensen Huang geprüft wird. Eine sofortige Wiedereinsetzung verlangen sie nicht, Interimschefin Kress werde den Konzern fähig führen. Der Gründer habe sich aber das Recht auf ein Verfahren verdient, das ihn nicht vorschnell ersetzt, bevor alle Fakten bekannt sind.

Beide Häuser sind bei NVIDIA engagiert: Für Altimeter war der Konzern laut CNBC zum 30. Juni mit 9,4 Millionen Aktien im Wert von knapp 1,9 Milliarden US-Dollar die größte offengelegte Aktienbeteiligung, Atreides hielt 1,2 Millionen Aktien im Wert von knapp 250 Millionen US-Dollar. Rückendeckung bekommt Huang auch von SpaceX-Chef Elon Musk , der nach eigenen Angaben eine Onlinepetition für Huangs Wiedereinsetzung unterschrieben hat. Die Initiatoren sprechen von mehr als 100.000 Unterschriften, darunter über 5.000 von NVIDIA-Beschäftigten. Der Verwaltungsrat hatte laut Yahoo Finance am Freitag mitgeteilt, er wähle noch eine Personalberatung für die Suche aus und habe bislang keine Kandidaten offiziell angesprochen.

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Was die Quartalszahlen für Anleger klären können

Für Anleger verschiebt sich damit der Blick: Die drängendste Frage betrifft derzeit weniger die Nachfrage nach KI-Chips als die Führung des Konzerns. HSBC knüpft eine bessere Bewertung der Aktie ausdrücklich daran, dass ein dauerhafter Chef gefunden ist und Ergebnisse liefert. Bernstein hält die Aktie zwar gemessen an den Kennzahlen für günstig, sieht aber ebenfalls erhebliche Unsicherheit. Kurzfristig verorten beide Häuser das Problem damit eher an der Spitze als im laufenden Geschäft, HSBC nennt mit möglichen Exportbeschränkungen allerdings ein zusätzliches Risiko für die Gewinne.

Erste Anhaltspunkte liefert der kommende Dienstag, wenn NVIDIA nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorlegt. Ende August hatte der Konzern einen Umsatz von rund 108 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, mit einer Schwankungsbreite von zwei Prozent nach oben wie unten, sowie eine Bruttomarge von etwa 74 Prozent. Umsätze mit Rechenzentrumschips in China sind in dieser Prognose nicht enthalten. Die Erwartungen der Analysten liegen laut TipRanks mit durchschnittlich 108,7 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem Gewinn je Aktie von 2,47 US-Dollar nahe an der Unternehmensprognose.

Mindestens ebenso aufschlussreich wie die Zahlen selbst dürfte sein, ob Interimschefin Kress den Ausblick auf das Schlussquartal ohne Abstriche fortschreibt und ob sich das Unternehmen zum Stand der Nachfolgesuche äußert. Nach dem Brief von Altimeter und Atreides steht dabei auch die Frage im Raum, ob der Verwaltungsrat sich für die Suche Zeit lässt und eine Rückkehr von Huang zumindest nicht ausschließt. Der neue Verwaltungsratschef Harvey C. Jones hatte bei Huangs Rücktritt erklärt, Geschäftsbetrieb, Kundenzusagen und Produktfahrplan sollten ohne Unterbrechung weiterlaufen.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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