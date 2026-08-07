Kräftiges Potenzial für die Infineon-Aktie: Neben Goldman Sachs werden auch andere Analysten immer bullisher
Nach dem stärksten Quartalsumsatz der Firmengeschichte überbieten sich Analysten mit neuen Kurszielen für Infineon.
Werte in diesem Artikel
- Goldman Sachs sieht in der KI-Nachfrage einen beschleunigten Wachstumstreiber
- Mehrere Analystenhäuser reagieren binnen weniger Tage mit frischen Einstufungen
- Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr fällt deutlich optimistischer aus
Goldman Sachs hat das Kursziel für die Infineon-Aktie nach dem jüngsten Quartalsbericht angehoben und die Einstufung Buy bestätigt. Analyst Alexander Duval begründete den Schritt mit einer beschleunigten Nachfrage aus dem KI-Bereich und einer breiten Erholung der Endmärkte.
Goldman Sachs erhöht Kursziel nach Rekordquartal
Die Experten trauen der Infineon-Aktie bei gleichzeitiger "Buy"-Empfehlung nun einen Sprung bis auf 91 Euro an - das bisherige Kursziel hatte noch bei 88 Euro gelegen. Zum Vergleich: Der Anteilsschein hat im XETRA-Handel am Freitag rund zwei Prozent fester bei 62,08 Euro geschlossen und hätte damit noch ein Aufwärtspotenzial von rund 47 Prozent.
Analyst Alexander Duval verweist zur Begründung auf eine beschleunigte Nachfrage aus dem KI-Segment sowie eine breite Erholung der Endmärkte, in denen der Halbleiterhersteller aktiv ist. Grundlage der Einschätzung war der Quartalsbericht, den der Konzern zwei Tage zuvor veröffentlicht hatte.
Darin wies Infineon für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Konzernumsatz von 4,17 Milliarden Euro aus, ein Anstieg um 360 Millionen Euro gegenüber dem Vorquartal und der höchste Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte. Die Segmentergebnis-Marge kletterte auf 19,1 Prozent nach 17,1 Prozent im Vorquartal. Vorstandschef Jochen Hanebeck erklärte, die Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren blieben der wichtigste Wachstumstreiber, während auch steigende Investitionen in die Netzinfrastruktur und anziehende Aufträge im Automobilbereich für Rückenwind sorgten.
Weitere Analysten ziehen nach
Goldman Sachs steht mit seiner positiven Einschätzung nicht allein da. Bernstein Research hatte der Infineon-Aktie zuvor ein"Outperform"-Rating und ein Kursziel von 102 Euro verpasst, Berenberg Bank vergab bei gleicher Kaufempfehlung ein Ziel von 100 Euro. Jefferies und JPMorgan setzten das Kursziel jeweils bei 96 Euro an. Die Deutsche Bank sieht bei einer Kaufempfehlung ein Kursziel von 85 Euro, während die UBS mit einem am selben Tag genannten Kursziel von 64 Euro und der Einstufung Neutral deutlich zurückhaltender bleibt.
Für das laufende vierte Quartal des Geschäftsjahres rechnet Infineon bei einem angenommenen Wechselkurs von 1,15 US-Dollar je Euro mit einem Umsatz von etwa 4,7 Milliarden Euro und einer Segmentergebnis-Marge von rund 23 Prozent. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 hob der Konzern die Umsatzprognose auf etwa 16,3 Milliarden Euro an, nachdem zuvor lediglich ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt worden war. Der bereinigte freie Cashflow wurde auf rund 1,85 Milliarden Euro angehoben.
Kapazitäten und Kundenbindung im Ausbau
Neben der Ergebnisentwicklung verwies Infineon auf mehrjährige Kapazitätsreservierungsvereinbarungen mit führenden KI-Kunden, die abgeschlossen wurden oder sich in Verhandlung befinden und ein kumuliertes Umsatzvolumen im hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich umfassen sollen. Ergänzt wird die Wachstumsstrategie durch den zum 1. Juli 2026 abgeschlossenen Erwerb des nicht-optischen Analog- und Mixed-Signal-Sensorportfolios von ams OSRAM sowie durch die im Juli 2026 eröffnete Smart Power Fab in Dresden, mit der Infineon seine Fertigungskapazitäten für Leistungshalbleiter erweitert.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.