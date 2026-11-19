Analysten zücken Kursziele

Die ersten Analysten sehen bei der Anthropic-Aktie nach dem Börsengang erhebliches Kurspotenzial. Doch hinter den optimistischen Prognosen stehen ambitionierte Umsatzannahmen.

• Das Unternehmen profitiert von sinkenden Betriebskosten und milliardenschweren Rechenleistungszusagen, bleibt aber abhängig von der tatsächlichen Nachfrageentwicklung im KI-Markt.

• Die Anthropic-Aktie wurde vor dem Börsengang mit Kurszielen deutlich über dem Ausgabepreis bewertet, wobei Analysten auf hohes Wachstumspotenzial und sinkende Kosten setzen.

Zwei Analysten sehen die Anthropic-Aktie deutlich über dem Ausgabepreis

Hinter den hohen Kurszielen stehen sinkende Kosten, aber auch milliardenschwere Rechenleistungszusagen

Aktie muss sich erst beweisen

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83 US-Dollar beträgt der Ausgabepreis der Anthropic-Aktie, die am Donnerstag erstmals an der Börse gehandelt wird. Bereits vor Handelsstart nahmen Citizens und Melius Research die Bewertung mit positiven Einschätzungen auf. Ihre Kursziele liegen deutlich über dem Ausgabepreis.

Starke Nachfrage nach den Anthropic-Aktien

Anthropic hatte die Preisspanne im aktualisierten S-1/A am 10. November 2026 auf 70 bis 78 US-Dollar je Aktie festgelegt. Der Ausgabepreis liegt damit über der ursprünglich genannten Spanne. Das Angebot umfasst 980 Millionen Class-A-Aktien, von denen rund 956 Millionen aus dem Unternehmen selbst stammen. Aus dem Verkauf der übrigen Aktien bestehender Aktionäre fließen Anthropic keine Erlöse zu.

Die Nachfrage während der Roadshow überstieg Medienberichten zufolge das Angebot um ein Mehrfaches. Das gilt trotz des schwierigeren Umfelds für KI-Werte. Reuters verweist auf Bewertungssorgen und hohe Infrastrukturkosten, die insbesondere Chip- und Cloudwerte belasten.

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Erste Kursziele lassen Großes erwarten

Die Bewertungssorgen scheinen die ersten Analysten unterdessen wenig zu beeindrucken. Noch vor dem offiziellen Handelsstart stufte Citizens die Anthropic-Aktie mit „Market Outperform“ ein und setzte ein Kursziel von 125 US-Dollar an. Das schrieb Analyst Patrick Walravens laut Investing. Als Gründe für seine positive Einschätzung nannte er den Fokus auf die Unternehmensmission, ein Führungsteam, dem alle sieben Mitgründer angehören, sowie den Ansatz, Sicherheit direkt in die Modelle zu integrieren. Positiv bewertet er zudem die Fähigkeit, Claude auf allen vier großen Chipfamilien zu trainieren und zu betreiben. Beim Umsatz rechnet Citizens mit 52,5 Milliarden US-Dollar für 2026 und 137 Milliarden US-Dollar für 2027.

Melius Research sieht ebenfalls weiteres Potenzial und nimmt die Bewertung mit „Buy“ auf. Analyst Ben Reitzes nennt ein Kursziel von 155 US-Dollar auf Sicht von zwei Jahren. Nach Angaben von Melius entspricht das einem Aufschlag von 87 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis. Die Bewertung impliziert etwa das Sechsfache des für 2029 erwarteten Umsatzes von rund 430 Milliarden US-Dollar.

Beide Analysten stützen ihre Kursziele auf Umsatzprognosen, die weit in die Zukunft reichen. Das erwartete Aufwärtspotenzial gegenüber dem Ausgabepreis beruht damit auf hohen Wachstumserwartungen und nicht auf bereits erzielten Ergebnissen.

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Sinkende Kosten treffen auf hohe Rechenleistungszusagen

Reitzes zeigt sich positiv überrascht von den sinkenden Kosten, die Anthropic für die Bedienung seiner Kunden aufwendet. Sie liegen inzwischen bei 14 Cent je Dollar Umsatz, nachdem es 2024 noch rund 2 US-Dollar waren. Langfristig traut er dem Unternehmen eine Ertragskraft von mehr als 5 US-Dollar je Aktie und eine operative Marge von über 30 Prozent zu. Zudem betrachtet er Anthropic als mögliche Absicherung innerhalb des KI-Sektors: Eine nachlassende Nachfrage nach Rechenleistung würde zwar die Chiphersteller treffen, gleichzeitig aber die Kosten von Anthropic senken. Reitzes hält es deshalb für möglich, dass die Aktie zu den wenigen KI-Werten gehört, die kurzfristig standhalten.

Gartner prognostiziert, dass die weltweiten KI-Ausgaben 2026 rund 2,7 Billionen US-Dollar erreichen werden. Für 2027 erwartet das Marktforschungsunternehmen bereits einen Anstieg auf rund 3,6 Billionen US-Dollar. Dem stehen allerdings Risiken gegenüber, auf die Walravens hinweist: Dazu zählen frühere Fälle, in denen sich Modelle unbeabsichtigt verhielten, der Preisdruck durch Google, OpenAI und günstigere offene Modelle sowie Rechenleistungszusagen von rund 901 Milliarden US-Dollar. Sollte das Wachstum schwächer ausfallen als erwartet, könnten diese Verpflichtungen zusätzlichen Finanzierungsbedarf auslösen.

Ein wachsender Markt garantiert Anthropic allerdings keinen entsprechenden Marktanteil. Die milliardenschweren Zusagen machen das Unternehmen davon abhängig, dass die Nachfrage tatsächlich mit dem geplanten Ausbau der Rechenkapazitäten Schritt hält. Genau hier setzen die vorsichtigeren Argumente an.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

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