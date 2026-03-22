DAX22.573 -0,4%Est505.570 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2200 -1,0%Nas21.871 -0,4%Bitcoin60.364 -1,1%Euro1,1587 -0,3%Öl102,8 +2,7%Gold4.411 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüchliche Nahost-Signale: DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Ölpreise steigen erneut -- Palantir, ApolIo, Infineon, Xiaomi, Siemens Energy, TUI, Novo Nordisk, Bayer, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: Neue Konkurrenz - Astera Labs im Fokus nach Jim Cramers KI-Empfehlung NVIDIA-Aktie: Neue Konkurrenz - Astera Labs im Fokus nach Jim Cramers KI-Empfehlung
Aktien im Blick: SK hynix kauft für 6,9 Milliarden Euro Extrem-UV-Ausrüstung von ASML Aktien im Blick: SK hynix kauft für 6,9 Milliarden Euro Extrem-UV-Ausrüstung von ASML
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenbewertung

Bechtle-Aktie fällt: Berenberg hebt Bewertung auf 'Buy' und senkt Ziel auf 34 Euro

24.03.26 15:07 Uhr
Trotz niedrigerem Kursziel: Analyst setzt jetzt auf Aktie der Bechtle AG - Aktie mit Verlusten | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle von 38 auf 34 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
26,58 EUR -0,10 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Geschäft des IT-Dienstleisters laufe besser als es der Ausblick vermuten lasse, schrieb Andreas Wolf am Montagabend. Denn die Ziele seien konservativ angesichts der Unsicherheiten um Speicherchip-Knappheit und Konjunktur. Der Auftragsbestand sei allerdings in Rekordhöhe. Der Experte sieht die Chip-Knappheit eher als eine Chance, - vor allem auf eine beschleunigte Branchenkonsolidierung, mit einer mittelfristigen Stärkung der Position von Bechtle.

Wer­bung

Im XETRA-Handel geht es für die Bechtle-Aktie zeitweise 1,13 Prozent auf 26,14 Euro nach unten.

HAMBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bechtle AG

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
10:26Bechtle BuyDeutsche Bank AG
08:01Bechtle BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.2026Bechtle BuyUBS AG
20.03.2026Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2026Bechtle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:26Bechtle BuyDeutsche Bank AG
08:01Bechtle BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.2026Bechtle BuyUBS AG
20.03.2026Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2026Bechtle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen