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Analystenbewertung

Bechtle-Aktie im Blick: Berenberg hebt Bewertung auf 'Buy' und senkt Ziel auf 34 Euro

24.03.26 08:07 Uhr
Trotz niedrigerem Kursziel: Analyst setzt jetzt auf Aktie der Bechtle AG | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle von 38 auf 34 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
27,42 EUR 0,74 EUR 2,77%
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Das Geschäft des IT-Dienstleisters laufe besser als es der Ausblick vermuten lasse, schrieb Andreas Wolf am Montagabend. Denn die Ziele seien konservativ angesichts der Unsicherheiten um Speicherchip-Knappheit und Konjunktur. Der Auftragsbestand sei allerdings in Rekordhöhe. Der Experte sieht die Chip-Knappheit eher als eine Chance, - vor allem auf eine beschleunigte Branchenkonsolidierung, mit einer mittelfristigen Stärkung der Position von Bechtle.

HAMBURG (dpa-AFX)

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DatumRatingAnalyst
08:01Bechtle BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.2026Bechtle BuyUBS AG
20.03.2026Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2026Bechtle BuyUBS AG
09.02.2026Bechtle KaufenDZ BANK
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12.02.2026Bechtle BuyUBS AG
09.02.2026Bechtle KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

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