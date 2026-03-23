Bechtle-Aktie im Blick: Berenberg hebt Bewertung auf 'Buy' und senkt Ziel auf 34 Euro
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle von 38 auf 34 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
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Das Geschäft des IT-Dienstleisters laufe besser als es der Ausblick vermuten lasse, schrieb Andreas Wolf am Montagabend. Denn die Ziele seien konservativ angesichts der Unsicherheiten um Speicherchip-Knappheit und Konjunktur. Der Auftragsbestand sei allerdings in Rekordhöhe. Der Experte sieht die Chip-Knappheit eher als eine Chance, - vor allem auf eine beschleunigte Branchenkonsolidierung, mit einer mittelfristigen Stärkung der Position von Bechtle.
HAMBURG (dpa-AFX)
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