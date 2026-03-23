Analystenbewertung

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle von 38 auf 34 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Das Geschäft des IT-Dienstleisters laufe besser als es der Ausblick vermuten lasse, schrieb Andreas Wolf am Montagabend. Denn die Ziele seien konservativ angesichts der Unsicherheiten um Speicherchip-Knappheit und Konjunktur. Der Auftragsbestand sei allerdings in Rekordhöhe. Der Experte sieht die Chip-Knappheit eher als eine Chance, - vor allem auf eine beschleunigte Branchenkonsolidierung, mit einer mittelfristigen Stärkung der Position von Bechtle .

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