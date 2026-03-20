DocMorris-Aktie höher trotz Kurszielsenkung von Berenberg
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris von 8,10 auf 4,45 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.
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Gerhard Orgonas senkte am Freitagnachmittag seine Schätzungen nach den Geschäftszahlen der Online-Apotheke. Seine Umsatzprognose für 2026 bis 2028 kappte er um 8 bis 19 Prozent und begründete dies vor allem mit einem langsamer als erwarteten Anstiegs der Umsätze mit E-Rezepten. Für diese rechnet er nun mit einem Wachstum von 20 Prozent pro Jahr anstelle von 45 Prozent, was im Einklang mit der Unternehmensprognose stehe./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026
Die DocMorris-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,20 Prozent auf 4,10 CHF.
HAMBURG (dpa-AFX)
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Bildquellen: Tobias Zeit 2016 / DocMorris, Ralf Liebhold / Shutterstock.com