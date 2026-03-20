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Analystenbewertung

DocMorris-Aktie höher trotz Kurszielsenkung von Berenberg

23.03.26 13:18 Uhr
Analyst bremst Erwartungen - DocMorris-Aktie bleibt stabil | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris von 8,10 auf 4,45 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
4,07 CHF -0,02 CHF -0,54%
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Gerhard Orgonas senkte am Freitagnachmittag seine Schätzungen nach den Geschäftszahlen der Online-Apotheke. Seine Umsatzprognose für 2026 bis 2028 kappte er um 8 bis 19 Prozent und begründete dies vor allem mit einem langsamer als erwarteten Anstiegs der Umsätze mit E-Rezepten. Für diese rechnet er nun mit einem Wachstum von 20 Prozent pro Jahr anstelle von 45 Prozent, was im Einklang mit der Unternehmensprognose stehe./ck/rob/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026

Die DocMorris-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,20 Prozent auf 4,10 CHF.

HAMBURG (dpa-AFX)

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Bildquellen: Tobias Zeit 2016 / DocMorris, Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

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Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

DatumRatingAnalyst
13:01DocMorris HoldDeutsche Bank AG
08:51DocMorris HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2026DocMorris HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026DocMorris SellUBS AG
19.03.2026DocMorris Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.03.2026DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
05.03.2026DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2026DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026DocMorris AddBaader Bank
20.01.2026DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13:01DocMorris HoldDeutsche Bank AG
08:51DocMorris HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2026DocMorris HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026DocMorris Equal WeightBarclays Capital
26.01.2026DocMorris HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.03.2026DocMorris SellUBS AG
26.01.2026DocMorris SellUBS AG
21.01.2026DocMorris SellUBS AG
17.12.2025DocMorris SellUBS AG
11.11.2025DocMorris SellUBS AG

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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