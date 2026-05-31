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Fielmann-Aktie deutlich fester: Deutsche Bank Research startet Aktie mit Buy-Rating Fielmann-Aktie deutlich fester: Deutsche Bank Research startet Aktie mit Buy-Rating
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Analystenbewertung

Fielmann-Aktie deutlich fester: Deutsche Bank Research startet Aktie mit Buy-Rating

10.06.26 09:41 Uhr
Kaufempfehlung sorgt für Rückenwind: Fielmann-Aktie springt an | finanzen.net

Deutsche Bank Research hat die Bewertung von FielmannF beim Kursziel von 63 Euro mit "Buy" aufgenommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fielmann AG
43,25 EUR 2,05 EUR 4,98%
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Analyst Michael Kuhn lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung das bewährte Geschäftsmodell, das seinen Radius nun international erweitere. Er hob zudem die konstant hohe Kundenzufriedenheit positiv hervor.

Die Fielmann -Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 5,66 Prozent auf 43,85 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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